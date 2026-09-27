Google leti u svemir

Kathleen Curlee, analitičarka Centra za sigurnost i nove tehnologije (CSET) Sveučilišta Georgetown, koja proučava američko svemirsko gospodarstvo, rekla je da su ljudi cinični jer je koncept trenutačno tehnološki neizvediv. "Govore nam da je rok 2030., 2035. – i stvarno ne mislim da je to moguće. Ali dugoročno itekako jest", rekla je.