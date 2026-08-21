ANTE FRANIĆ
Aktivist iz Like: "Tužno je da će se pitanje Like morati nastaviti na ulici. Kad ulica dođe, bit će problem"
Ante Franić iz građanske inicijative "Grupa građana za spas Like" gostovao je u Novom danu kod Tihomira Ladišića i komentirao situaciju oko ilegalnog otpada na području Like.
"U Lici je vrlo malo građana pa očekivati neke velike aktivnosti po pitanju onoga što su ljudi navikli vidjeti u većim gradovima je jako teško. Jako smo zabrinuti i pokušavamo organizirati te prosvjede, a kroz posljednjih godina nas se okupilo 500 do 600 i nastavljamo rasti", kazao je na početku Franić pa nastavio:
"Ljudi vide ono što je suštinski problem, a to je neučinkovita politika Ličko-senjske županije, što se prikriva. A to prikriva lokalna politika. Vidjeli ste i sami aktivnosti našeg župana i način na koji se odnose prema društvu. To nije moralno ni politički prihvatljivo. U normalnoj situaciji bi čovjek odmah trebao dati ostavku. Isto se ponaša i gradonačelnik Darko Milinović, koji službeni nalog geološkog instituta baci u smeće pred građanima i kaže da je izabran, da postoji samo on. Uz to, kaže da ništa ne zna, ali da jedino on može govoriti u ime Gospića. I onda ga nema u Saboru jučer. Gdje ćeš nas zastupati, ako ne u Saboru?"
Objasnio je uključenje u građansku inicijativu.
"O tome zašto su se pojavile građanske inicijative... Kad politika zakaže, građani dignu glas. Ministrima nije jasno što se događa i zašto tvrdimo da je komunikacija s građanima loša. Mi bismo se, po njima, trebali žaliti gradonačelniku i onda bi on trebao to slati dalje. To se ne događa. Ovo što se ovdje dogodilo, po meni, je katastrofa. U Lici je, konačno, prikazana neučinkovitost sustava kompletne Hrvatske. Evo, premijer Andrej Plenković je ponovno jučer rekao da taj otpad uopće nije smeće nego skladište... Trebale su nam dvije godine da uopće dokažemo da je to smeće. Ako nas nastave ignorirati i ako nam sruše institucije, sve će se urušiti. A već sad ne postoji Ličko-senjska županija."
Tvrdi da je žalosno što iz ministarstava ignoriraju europske direktive.
"Kako je moguće da sustav na ekološki zaštićenom području uopće daje dozvole za odlaganje otpada? I gdje je ministar David Vlajčić kad se ovo tiče poljoprivrede? Ova ugroza može uništiti poljoprivrednu proizvodnju."
Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ), premijer i ministri tvrde da nema ugroze.
"Građani im ništa više ne vjeruju, a ni to. U Gospiću se dogodilo nešto što se nikad u 36 godina nije dogodilo - ljudi su zviždali HDZ-u. Nikad se to nije dogodilo. Ne zviždalo, to je bila nesnosna buka. Birali su ih, oni su ih uvjeravali da će sve biti kako treba, pokazalo se da lažu. Do jučer se govorilo da nitko ništa ne zna. Plenković sad govori da nema panike. No, kao ni ja, on nije struka i ne može govoriti o tome. Stručnjaka na lokaciji nema, nema ni ministara, nema ni premijera, nema ni predsjednika, a ni gradonačelnika."
Što sa sanacijom?
"Voljeli bismo da je istina što Ministarstvo tvrdi, ali već dvije godine samo pričaju. Naša inicijativa je predložila, u suradnji sa stručnjakom Ivicom Kisićem, da se napravi barem privremena sanacija. Dolazi kiša, vjetar i oborine tijekom zime bi mogle pogoršati situaciju. Svjesni smo, zato znamo da lažu, da se to ne može sanirati za mjesec dana, to je nemoguće. Problem će se rješavati minimalno godinu dana, što bi znali da dođu i vide što se tamo nalazi. Ali, nije ih briga, mi smo za njih nebitni. Uostalom, Lika nema čovjeka u Saboru. Imamo neodgovornog župana, neodgovornog gradonačelnika... Da nema nas iz građanskih inicijativa, građani ne bi dobili informaciju o tome koliko je opasna ova situacija."
Za umirivanje javnosti, kaže, potrebno je odmah krenuti s privremenom sanacijom.
"Oni pričaju o natječajima... Ako im je bilo potrebno dvije godine da uopće raspišu natječaj, koliko će im trebati da naprave odabir? Riječ je o otpadu pomiješanom sa zemljom. To ne može u spalionicu, preopasan je za sanirati na samom terenu... Samo 500 metara dalje imamo Rakitovac, legalni deponij, za koji je USKOK utvrdio da je iz njega odvožen otpad. Zašto se to prikriva? Lažu svi... Tu moram spomenuti bivšeg gradonačelnika Karla Starčevića, koji je ovo doveo i ispao najgori gradonačelnik. Njegovi projekti su ugrozili Gospić. Imamo vodoopskrbni sustav koji gubi 60 posto vode dok dođe do naselja. A s druge strane, u prstenu Gospića voda lijepo izgleda. Ona je zdravstveno ispravna, ali nije higijenski ispravna, žute je boje", kazao je Franić pa nastavio:
"Higijensku ispravnost HZJZ ne radi i ne govore o ugrozi, samo da ju je preporučljivo prokuhati. Ljudi tome više ne vjeruju."
Što očekuje od glasanja u Saboru?
"Zahvalio bih se predsjedniku što je sazvao sjednicu jer se sad barem priča o tome. Vjerujem da će zaključci biti odbijeni. Vlada naše poruke doživljava kao politički motivirane, a u Lici oporbe nema, riječ je o zabrinutim građanima. Vrlo je teško predvidjeti što će se nakon ovoga dogoditi, ali prosvjedi će se nastaviti. Tužno je da će se pitanje Like morati nastaviti na ulici. Kad ulica dođe, bit će problem. Ne nama nego vama. Ovo se ne može zataškati i ta priča da će se ovo zaboraviti kroz nekoliko dana, neće. Otvorit će se pet novih problema. Veća je HDZ-u šteta da se otvore novi problemi nego da se ovo riješi", zaključio je Ante Franić.
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