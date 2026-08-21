Aktivist iz Like: "Tužno je da će se pitanje Like morati nastaviti na ulici. Kad ulica dođe, bit će problem"

"Građani im ništa više ne vjeruju, a ni to. U Gospiću se dogodilo nešto što se nikad u 36 godina nije dogodilo - ljudi su zviždali HDZ-u. Nikad se to nije dogodilo. Ne zviždalo, to je bila nesnosna buka. Birali su ih, oni su ih uvjeravali da će sve biti kako treba, pokazalo se da lažu. Do jučer se govorilo da nitko ništa ne zna. Plenković sad govori da nema panike. No, kao ni ja, on nije struka i ne može govoriti o tome. Stručnjaka na lokaciji nema, nema ni ministara, nema ni premijera, nema ni predsjednika, a ni gradonačelnika."