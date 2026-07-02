ekstremna toplina
DHMZ objavio kartu temperatura za lipanj. Samo jedan grad nije u crvenom
Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) objavio je analizu vremenskih prilika za lipanj 2026., iz koje proizlazi da je protekli mjesec u većem dijelu Hrvatske bio topliji od višegodišnjeg prosjeka, dok je u pojedinim krajevima zabilježena i ekstremna toplina
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Prema podacima DHMZ-a, odstupanja srednje mjesečne temperature zraka u odnosu na klimatološki normal 1991. - 2020. kretala su se od 1,7 Celzijevih stupnjeva, koliko je izmjereno u Daruvaru i Makarskoj, do 3,5 Celzijevih stupnjeva na Zavižanu.
Prema raspodjeli percentila, lipanj je bio ekstremno topao na Puntijarci, u većem dijelu gorske Hrvatske i sjevernog Hrvatskog primorja te u dijelovima južnog Hrvatskog primorja, odnosno u Šibeniku, Kninu, Komiži, Lastovu i Dubrovniku.
Odstupanje količine oborine za lipanj
Odstupanja količine oborine u odnosu na normalu 1991. – 2020. nalaze se u rasponu od 2,7 % (Mali Lošinj 1,5 mm) do 188,9 % (Varaždin 169,4 mm).
Prema raspodjeli percentila, oborinske prilike bile su u granicama normale u većem dijelu zemlje. Vrlo kišno bilo je na području Bjelovara i Varaždina, a kišno u Pločama. U istočnim dijelovima zemlje (Gradište, Slavonski Brod) te u gorskim predjelima zabilježeni su sušni uvjeti, a u Ogulinu i vrlo sušni.
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