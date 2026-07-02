DHMZ objavio kartu temperatura za lipanj. Samo jedan grad nije u crvenom

Prema raspodjeli percentila, oborinske prilike bile su u granicama normale u većem dijelu zemlje. Vrlo kišno bilo je na području Bjelovara i Varaždina, a kišno u Pločama. U istočnim dijelovima zemlje (Gradište, Slavonski Brod) te u gorskim predjelima zabilježeni su sušni uvjeti, a u Ogulinu i vrlo sušni.