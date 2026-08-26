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U SUBOTU

DHMZ podigao crveno upozorenje: Jedna regija u velikoj opasnosti

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Hina
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26. kol. 2026. 13:27
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Grgo Jelavic/PIXSELL

Za Dubrovačku regiju u subotu, 29. kolovoza, izdano je crveno, najviše upozorenje na toplinski val koji može negativno djelovati na zdravlje, priopćio je u srijedu Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

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Prognostičar DHMZ-a Tomislav Kozarić izjavio je da je riječ o velikoj opasnosti s obzirom na očekivane vrijednosti temperature zraka i trajanje toplinskog vala, koji na tom području traje već neko vrijeme, uz umjerenu opasnost u petak koja prelazi u veliku, a potom u subotu u vrlo veliku.

"Riječ je o pritjecanju vrlo toplog zraka s jugozapada, koje će se dogoditi tijekom petka i subote u polju povišenog tlaka zraka", pojasnio je.

Prema DHMZ-ovoj tablici upozorenja, u petak će narančasto upozorenje, odnosno velika opasnost od toplinskog vala, vrijediti za sve regije - od osječke, zagrebačke karlovačke i gospićke do kninske, riječke, splitske i dubrovačke.

U subotu će se opasnost u većini regija smanjiti, na umjerenu u Osijeku, Zagrebu, Karlovcu, Gospiću i Splitu, dok Knin i Rijeka neće imati nikakvu opasnost.

DHMZ savjetuje izbjegavanje boravka na suncu u najtoplijem dijelu dana, dovoljan unos tekućine te poseban oprez kod starijih osoba, djece i kroničnih bolesnika.

Teme
dhmz dubrovačka regija prognoza vremenska prognoza vrijeme

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