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prijeti velika opasnost

Stiže novi toplinski val, DHMZ izdao upozorenje za cijelu Hrvatsku: Evo kada će biti vrhunac

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N1 Info
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26. kol. 2026. 10:58
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Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) objavio je novo upozorenje prema kojem u petak cijeloj Hrvatskoj prijeti velika opasnost od visokih temperatura.

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Dubrovačko područje već je u srijedu pod umjerenom opasnošću, pod kojom će u četvrtak biti splitska i dubrovačka regija. U petak je za cijelu zemlju na snazi narančasto upozorenje.

Vrhunac ovog toplinskog vala očekuje se u petak, 28. kolovoza, kada je za sve regije u Hrvatskoj - Osijek, Zagreb, Karlovac, Gospić, Knin, Rijeku, Split i Dubrovnik - proglašena velika opasnost.

Popuštanje vrućina i prestanak opasnosti od toplinskog vala očekuje se u subotu u većem dijelu unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu dok će se velika opasnost zadržati na području Splita i Dubrovnika.

Za subotu, 29. kolovoza, za Dubrovnik na snazi ostaje crveno upozorenje.

"Riječ o jednom danu s temperaturnim uvjetima koji u regiji Dubrovnik predstavljaju vrlo veliku opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje uslijed kombiniranog učinka trajanja vrućine i visoke temperature za koju se očekuje da će premašivati kritične pragove", izvjestili su iz DHMZ-a.

Naime, u petak i subotu preko Hrvatske će se premještati visinski termobarički greben, uz prolazno pritjecanje izuzetno toplog zraka s jugozapada.

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Teme
dhmz toplinski val

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