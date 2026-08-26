VREMENSKA PROGNOZA
Slijedi novo znatno zatopljenje, velika će biti opasnost od toplinskog vala
Umjereno do pretežno oblačno je u većem dijelu unutrašnjosti, lokalno ima i magle, dok je na moru uglavnom vedro.
Oglas
U nastavku srijede prevladavat će posvuda većinom sunčano, kako će se oblaci prorijediti u kopnenim krajevima. Vjetar će biti uglavnom slab, sjeverozapadnjak dominira, može biti pojačan na istoku unutrašnjosti i u Dalmaciji osobito.
Četvrtak će posvuda biti uglavnom sunčan i suh, temperature će znatno porasti.
Petak će također biti u znaku stabilnog vremena, sunca će biti u izobilju, stoga će biti vruće diljem zemlje, porast će opasnost od toplinskog vala.
Vikend donosi nestabilnije prilike, nove kišu, pljuskove s grmljavinom, češće tijekom subote, iako će lokalnih nestabilnosti biti i tijekom nedjelje.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas