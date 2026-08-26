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VREMENSKA PROGNOZA

Slijedi novo znatno zatopljenje, velika će biti opasnost od toplinskog vala

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Tea Blažević
|
26. kol. 2026. 07:08
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Pixabay/ilustracija

Umjereno do pretežno oblačno je u većem dijelu unutrašnjosti, lokalno ima i magle, dok je na moru uglavnom vedro.

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U nastavku srijede prevladavat će posvuda većinom sunčano, kako će se oblaci prorijediti u kopnenim krajevima. Vjetar će biti uglavnom slab, sjeverozapadnjak dominira, može biti pojačan na istoku unutrašnjosti i u Dalmaciji osobito. 

Četvrtak će posvuda biti uglavnom sunčan i suh, temperature će znatno porasti.

Petak će također biti u znaku stabilnog vremena, sunca će biti u izobilju, stoga će biti vruće diljem zemlje, porast će opasnost od toplinskog vala. 

Vikend donosi nestabilnije prilike, nove kišu, pljuskove s grmljavinom, češće tijekom subote, iako će lokalnih nestabilnosti biti i tijekom nedjelje

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vremenska prognoza

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