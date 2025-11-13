Zamjenik pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Kristijan Kevešević predstavio je europski projekt Be Safe, vrijedan 2,2 milijuna eura, koji se provodi u Hrvatskoj, Španjolskoj i Portugalu, a usmjeren je na stvaranje sigurnijeg online okruženja za žene i djevojčice. Istraživanja o percepciji i iskustvima učenika i roditelja već su provedena, a edukacijski programi razvijeni i implementirani.