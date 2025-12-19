Oglas

Veći dio Zagreba ostao bez grijanja, oglasio se HEP

N1 Info
19. pro. 2025. 09:14
Zagreb
Davor Puklavec/PIXSELL

Zbog kvara na proizvodnom dijelu centralnog toplinskog sustava grada Zagreba u petak u ranim jutarnjim satima obustavljena je isporuka toplinske energije za istočni dio grada, uključujući Novi Zagreb i Donji grad te više gradskih naselja, izvijestili su iz HEP-a.

Bez grijanja i tople vode ostali su korisnici u Novom Zagrebu te u naseljima Vrbik, Martinovka, Kruge, Savica, Folnegovićevo, Donji grad, Sigečica, Borovje, Ferenščica i Dubrava.

Obustava isporuke odnosi se na sve korisnike priključene na centralni toplinski sustav u tim dijelovima grada.

"Mole za strpljenje i razumijevanje"

Potpuna normalizacija isporuke toplinske energije očekuje se tijekom poslijepodnevnih sati, kažu u HEP-u.

"Radnici HEP-Proizvodnje su odmah pristupili hitnoj sanaciji kvara te ulažu maksimalne napore kako bi se kvar otklonio", dodali su u priopćenju. Ističu da se poduzimaju sve raspoložive mjere kako bi se isporuka toplinske energije ponovno uspostavila u najkraćem mogućem roku, uz napomenu da je nakon tehničkog otklanjanja kvara potrebno određeno vrijeme za postupnu stabilizaciju toplinskog sustava.

Krajnje kupce koji su trenutačno bez grijanja i tople vode mole za strpljenje i razumijevanje, jer se puna isporuka toplinske energije, u skladu s propisanim temperaturama, može očekivati tek nekoliko sati nakon završetka radova.

HEP Zagreb grijanje

