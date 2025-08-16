BROJNI PROBLEMI
DIP objavilo tko je kršio pravila na lokalnim izborima: Neki trošili previše, neki nisu prijavili koliko su potrošili...
Bivši koprivničko-križevački župan Darko Koren, u promidžbi za lokalne izbore, ipak, nije trošio preko dopuštene granice, pa s te osnove neće biti kažnjen, no mogao bi biti kažnjen s druge, jer je utvrđeno da je DIP-u dostavio nepotpun financijski izvještaj o financiranju promidžbe.
Analizirajući njegove financije, Državno izborno povjerenstvo (DIP) utvrdilo je kako je potrošio manje nego je prikazao, samo 67.652 eura, a ne 83.902 eura. "Troškovi promidžbe prikazani u financijskom izvještaju, a koji nisu njegovi iznose 16.250 eura, pa se slijedom toga, ukupni troškovi umanjuju za navedeni iznos te iznose 67.652 eura", piše u DIP-ovu nalazu.
Koren, kandidat Mreže i HDZ-a, koji je na izborima izgubio od SDP-ova Tomislava Golubića, tako je izbjegao opasnost da zbog prekoračenja dopuštenih troškova dobije administrativnu kaznu, odnosno da mu se umanji naknada za pokriće izbornih troškova. Da je potrošio 83.902 eura, kako je prijavio, to bi značilo da je za oko 7500 eura premašio dopuštenih 76.448 eura, a to bi sa sobom 'povuklo' i gubitak dijela, moguće i cijele naknade.
Zaboravljivi kandidati
No, time problemi za njega nisu završili, jer je DIP utvrdio da mu je dostavio nepotpun financijski izvještaj, a to sa sobom potencijalno nosi prekršajnu kaznu, od 265 do 2654 eura.
Koren nije jedini kandidat iz drugog izbornog kruga koji se našao u toj situaciji. DIP je, provjeravajući financije svih 240 kandidata za općinske načelnike, gradonačelnike i župane utvrdio 320 povreda Zakona o financiranju političkih aktivnosti o čemu će obavijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske (DORH).
Pritom treba napomenuti da brojni kandidati nisu imali ni jednu povredu zakona, dok su ih neki imali po dvije-tri.
Mahom se radi o tome da su kandidati zaboravili da sedam dana prije izbora moraju DIP-u dostaviti izvješća o donacijama, o troškovima i o popustu koji su dobili za medijsko oglašavanje. Četrdesetak kandidata uopće nije, ili je nepotpuno, podnijelo završni financijski izvještaj, onaj koje se podnosi 30 dana nakon izbora.
Procijeni li DORH da tu ima elemenata za daljnje postupanje, a sud to prihvati, kandidati bi se u konačnici mogli suočiti s kaznama od 265 eura do 2654 eura.
Većina zaboravljivih kandidata nije poznata izvan svojih općina i gradova, no desetak ih je, ipak, poznato široj političkoj javnosti.
To su primjerice, SDP-ovi Mihael Zmajlović i Petar Baranović, HDZ-ov Alen Ružić, Ivana Ninčević Lesandrić (Centar), kandidati za župane Zagrebačke, Šibensko-kninske, Primorsko-goranske i Splitsko-dalmatinske županije.
Ninčević Lesandrić nije prikazala 5000 eura primitaka
Zmajlović i Baranović su izvan zakonskog roka za drugi izborni krug dostavili DIP-u izvješća o troškovima, o donacijama i o popustu za medijsko oglašavanje.
Isti je propust napravio i Nikola Kajkić, kandidat Mostove koalicije za župana Vukovarsko-srijemske županije, a sličan Danijel Tušak, kandidat stranke Lipo za ličko-senjskog župana, on, naime, za drugi krug uopće nije dostavio spomenuta izvješća.
Drugu vrstu prekršaja napravili su Ninčević Lesandrić i spomenuti Koren, dostavili su nepotpune financijske izvještaje. Kandidatkinja Centra, otkrio je DIP, nije prikazala primitak 5000 eura, zbog čega joj ukupni primici više ne iznose 50.373 eura, nego su 'narasli' na 55.373 eura.
HDZ-ov Ružić, nadležnom izbornom povjerenstvu nije prijavio i nije u propisanom roku u državni proračun uplatio donaciju koja je prešla zakonom propisani iznos.
O kojoj se donaciji i kojem iznosu radi, DIP ne navodi, no kad je o donacijama riječ, zakon kaže da fizička osoba pojedinom kandidatu u promidžbi može donirati najviše 3981 eura, a pravna 26.544 eura. Donacije koje prelaze 663 eura, a za koje nije zaključen ugovor, kandidati su dužni odmah prijaviti nadležnom izbornom povjerenstvu, te iznos takve donacije uplatiti u državni proračun, najkasnije 15 dana od dana primljene uplate.
DIP-ov nadzor otkrio je da su slične greške radili i kandidati za gradonačelnike u Splitu, Šibeniku i Otočcu, kako u drugom, tako i u prvom krugu lokalnih izbora.
Kerum nije prikazao sve primitke, Matijević troškove
Željko Kerum (HGS), koji se kandidirao za gradonačelnika Splita, ali nije dospio u ključni, drugi krug, nije prikazao primitak 6900 eura, slijedom čega mu ukupni primitak za promidžbu nije bio 654 eura, nego 7554 eura.
Kod Davora Matijevića, SDP-ova kandidata za prvog čovjeka Splita, koji u nakani nije uspio, a nakon izbora se razišao i sa strankom, DIP je utvrdio da u izvještaju nije prikazao trošak od 2.155 eura, a to znači da mu ukupan trošak nije bio 60. 855 eura, nego 63.010 eura.
DIP-ovo češljanje izbornih financija, otkrilo je propuste i kod Gorana Bukovca i Lidije Pernar, nezavisnih kandidata za gradonačelnika Otočca, dužnost na koju je, sa samo 25 glasova razlike, u drugom krugu izabran Bukovac.
Oboje je izvan roka DIP-u dostavilo tražena izvješća, s tim da je Pernar taj propust napravila samo za drugi krug, a Bukovac, za oba kruga.
Tražena izvješća za drugi krug nije dostavio ni Tonči Restović, SDP-ov kandidat za gradonačelnika Šibenika, a izvan roka je to učinio nezavisni Marijo Ćaćić, koji je ponovno izabran za gradonačelnika Knina.
Deset posto kandidata povrijedilo financijska pravila
DIP-ovi nalazi upućuju da se u oba kruga o pravila o financiranju ogriješilo oko 150 kandidata za izvršnu vlast ili oko deset posto.
I dok su prekršajne kazne stvar sudova, sam DIP je u drugom krugu izrekao četiri administrativne, najozbiljniju, djelomični gubitak prava na naknadu izbornih troškova, Marijanu Pavličeku (HS). On je, naime, na promidžbu potrošio oko 1400 eura više nego je smio, pa mu je taj iznos umanjena naknada te će umjesto 3318 eura dobiti 1930 eura.
U oba izborna kruga, najozbiljniju administrativnu kaznu, potpuni gubitak prava na naknadu od gotovo 8000 eura, DIP je izrekao Nevenu Bosilju (SDP) gradonačelniku Varaždina, jer je u promidžbi koristio gradska sredstva.
