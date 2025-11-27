Direktorica Kanala Ri dala ostavku. Rinčić: Ne treba nam stranačka televizija

"Situacija u Kanalu Ri je kritična i pozivam Grad Rijeku da poduzme nužne korake, prije svega kako bi se zaštitio dignitet i prava radnika. Tea Mičić Badurina (PGS) istaknula je da bi se Kanal Ri u ovakvom obliku trebao ugasiti. Ocijenila je da je opustošen i devastiran posljednjih godina, kadrovski, upravljački, urednički i novinarski te je služba marketinga na niskoj razini.