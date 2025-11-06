Rinčić uvodi videonadzor na rizičnim lokacijama

Uvode se i strože, ali pravedne kazne za nepropisno odlaganje, štiteći tako one koji se trude, najavila je Iva Rinčić.
Oglas
Jedan od najvećih troškova Čistoće je zbrinjavanje komunalnog otpada u Centru za gospodarenje otpadom Marišćina, za što je Čistoća samo u prošloj godini Ekoplusu platila 8,2 milijuna eura, ne računajući troškove radnika, prijevoza, i ostale prateće rashode.
Ekoplus pak slovenskoj tvrtki Surovina plaća 199 eura za svaku tonu goriva proizvedenog iz otpada koji Slovenci spaljuju u cementari Salonit Arhovo, što godišnje iznosi blizu dva milijuna eura.
Postava videonadzora
Kako i u Ekoplusu i u Čistoći smatraju da bi izgradnja energane na gorivo iz otpada značajno utjecala na ukupni trošak zbrinjavanja otpada, Rinčić je za Novi list otkrila postoje li planovi za oživljavanje projekta izgradnje energane na gorivo iz otpada na području Rijeke.
"Želimo da naš grad bude čist, uredan i siguran, a to zahtijeva i sustavne mjere i zajedničku brigu. Nažalost, sustav ima niz manjkavosti na razini države i zbog toga najveći teret pada na jedinice lokalne samouprave i građane.
Na tom tragu, smatram da se dugoročna politika mora temeljiti na rješenjima koja prethode zbrinjavanju, poput povećanja stope recikliranja i smanjenja nastajanja otpada.
Stoga u Rijeci uvodimo novitete u sustav pa je tako u procesu donašanja odluka kojom će se uz postojeće mjere – sustav zaprimanja obavijesti i evidentiranja lokacija protuzakonito odbačenog otpada, terenski nadzor komunalnog redarstva te edukativno-informativne aktivnosti – uvesti i nove mjere odnosno postavljanje videonadzora na rizičnim lokacijama i nagrađivanje građana za obavijesti o protuzakonitom odbacivanju otpada", ističe Rinčić.
Strože kazne
Dodaje da se s istim ciljem povećava i količina glomaznog otpada, s tri kubična metra na šest, koji se može besplatno predati, kao i biološki razgradivog otpada iz vrtova s pet na deset kubičnih metara, a uvode se i strože, ali pravedne kazne za nepropisno odlaganje, štiteći tako one koji se trude.
"Riješili smo i zakonitost rada reciklažnog dvorišta na Pehlinu koje će postati mjesto za manipuliranje glomaznim otpadom. U pripremi je i pilot-projekt kojim ćemo za početak u dva mjesna odbora vratiti takozvane baje kako bismo brže riješili problem glomaznog otpada.
U narednom razdoblju se planira raspisati natječaj za zapošljavanje komunalnih redara čiji bi prioritet bio nadzor nad odredbama propisa kojima se uređuje gospodarenje otpadom.
Što se tiče goriva iz otpada koje nastaje u pogonima Ekoplusa na Marišćini, prije svega treba istaknuti da je Grad Rijeka suvlasnik u TD-u Ekoplus s 41,10 posto, odnosno Grad Rijeka ne može donositi samostalno odluke vezane uz poslovanje Ekoplusa, odnosno svaka odluka zahtijeva suradnju s ostalim suvlasnicima i detaljnu procjenu tehničke, ekonomske i ekološke održivosti projekta, stoji u odgovoru gradonačelnice Rinčić.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas