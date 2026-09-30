Povjerenica sindikata: Tomašević komunicira s govornice, a štrajk mora završiti za pregovaračkim stolom

"Današnja odluka suda je ono što će svakako usmjeriti štrajk, sukladno dogovoru pregovaračkog odbora Holdinga. Ne bih htjela komentirati odluke sudbenog vijeća. Vidjet ćemo u kojem smjeru će odluka biti donesena. Moramo biti svjesni da, što se tiče presuda, odluke mogu biti različite. Ovo su dva štrajka, dva pregovaračka odbora i dvoje kolektivnih pregovora. U ZET-u je kolektivni ugovor istekao 30. ožujka 2026., a u Holdingu 15. svibnja 2026.", rekla je Crnković.