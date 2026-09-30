štrajk u zagrebu
Povjerenica sindikata: Tomašević komunicira s govornice, a štrajk mora završiti za pregovaračkim stolom
Sandra Crnković, povjerenica Sindikata komunalnih, prometnih i srodnih djelatnosti Hrvatske za Grad Zagreb istaknula je u razgovoru za HRT da bi današnja sudska odluka mogla utjecati na daljnji tijek štrajka, no nije željela unaprijed komentirati mogući ishod.
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"Današnja odluka suda je ono što će svakako usmjeriti štrajk, sukladno dogovoru pregovaračkog odbora Holdinga. Ne bih htjela komentirati odluke sudbenog vijeća. Vidjet ćemo u kojem smjeru će odluka biti donesena. Moramo biti svjesni da, što se tiče presuda, odluke mogu biti različite. Ovo su dva štrajka, dva pregovaračka odbora i dvoje kolektivnih pregovora. U ZET-u je kolektivni ugovor istekao 30. ožujka 2026., a u Holdingu 15. svibnja 2026.", rekla je Crnković.
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Odbacila je tvrdnje da iza djelovanja sindikata stoje politički interesi.
"Na to se ne obazirem jer znam da iza mog rada i rada mojih kolega ne stoji politika. Pitanje je koliko bi danas bilo kojoj politici odgovarao ovakav štrajk u Zagrebu. Nisam sigurna, kada se to komunicira, što iza njega stoji", kazala je.
Ponovila je da gradonačelnik dosad nije izravno razgovarao sa sindikatima.
"Gradonačelnik se dosad nije izravno uključivao u razgovore, od njega nismo dobili nikakav poziv. On isključivo komunicira s govornice. Štrajk se mora završiti za pregovaračkim stolom, druge nema, samo je pitanje kada", poručila je.
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