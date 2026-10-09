AUTOMOBILIONA
Poznato je kada stižu poticaji! Pogledajte koji se električni auti nude
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u petak, 09. listopada, objavio je nove detalje o javnom pozivu za sufinanciranje električnih automobila.
Podnošenje prijava započinje 21. listopada 2026. godine od 9 sati i to isključivo elektroničkim putem, unosom podataka i učitavanjem dokumentacije u informacijski sustav eFZOEU, kojem se pristupa preko poveznice https://fondovi.gov.hr.
Prijava u sustav eFZOEU vrši se putem sustava egrađani. Točnije, identifikacijom vjerodajnicama Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS) značajne razine sigurnosti. Prijava se podnosi samostalno, a u vaše ime prijavu može podnijeti i opunomoćenik,ukoliko za navedeno ima specijalnu punomoć ovjerenu od javnog bilježnika.
Dodatne informacije o Pozivu mogu se dobiti telefonskim pozivom na 01/6448-444, kao i dostavljanjem upita elektroničkom poštom, na mail [email protected].
Koliko će ljudi dobiti poticaje?
Za poziv je osigurano 20 milijuna eura. Očekuje se kako će se tim budžetom sufinancirati nabava oko 3000 novih vozila. Ako želite biti jedan od tih 3000 sretnika, postoje neke stvari koje morate znati.
Naime, ove godine imamo i nekoliko promjena u samom načinu sufinanciranja. Prva velika promjena je da se za električne osobne automobile uvode dva razreda sufinanciranja, ovisno o cijeni vozila.
Za automobile vrijedne do 35.000 eura s PDV-om, građani će moći dobiti do 9000 eura poticaja, dok će za one skuplje od 35.000 eura dobiti do 7000.
Koji auti neće biti sufinancirani?
Važna je napomena kako će u oba slučaja Fond pokriti najviše 40 posto cijene vozila. Također, električni automobili skuplji od 62.500 eura s PDV-om neće biti prihvatljivi za sufinanciranje.
Također, ove se godine neće sufinancirati ni plug-in hibridna vozila, što je bio slučaj ranijih godina.
Za električne mopede, motocikle, tricikle i četverocikle kategorija L1-L7 moći će se dobiti do 2500 eura, odnosno najviše 40 posto vrijednosti vozila, pod uvjetom da je cijena vozila do 35000 eura s PDV-om.
Novi način prijave
Za građane se od ove godine mijenja i način prijave. Za razliku od prethodnih poziva, za sufinanciranje se prijavljuju izravno Fondu, prilažući informativnu ponudu za vozilo koje namjeravaju kupiti. Na ponudi treba biti navedena cijena vozila u eurima, proizvođač, model, vrsta pogona i kategorija vozila.
Osim ponude, bit će potrebno priložiti i uvjerenje o prebivalištu, ne starije od 30 dana te potpisanu izjavu. U slučaju da prijavu u vaše ime podnosi opunomoćenik, trebat će i odgovarajuća specijalna punomoć.
Svaki građanin moći će ostvariti sredstva za nabavu najviše jednog vozila. Vozilo će se moći nabaviti kupnjom ili putem financijskog leasinga, dok operativni leasing neće biti prihvatljiv.
Iz Fonda ističu kako za sufinanciranje neće biti prihvatljiva vozila koja su u cijelosti plaćena prije dana objave javnog poziva. Međutim, predujam za kupnju novog vozila bit će prihvatljiv ako je plaćen najranije 1. siječnja 2026. godine.
Prijave će se podnositi isključivo elektronički kroz sustav eFZOEU (efzoeu.gov.hr), uz prijavu vjerodajnicama sustava e-građani.
Zahtjevi će se obrađivati prema redoslijedu zaprimanja.
Neki brendovi se neće sufinancirati
Građani mogu birati između stvarno velikog broja modela. Da budemo malo precizniji, čak 42 automobilska brenda na našem tržištu danas nude potpuno električne modele.
Tako možete birati između europskih, japanskih, korejskih ili kineskih brendova. Imajte na umu cjenovno ograničenje jer, kako smo gore naveli, vozila skuplja od 62.500 eura neće se moći sufinancirati.
Tako iz kategorije ispadaju brendovi poput Porschea, čiji Macan starta s nešto iznad 90.000 eura, i Rimac Nevera, koja košta preko 2 milijuna eura.
Gdje pronaći sva električna vozila?
Sva vozila koja se nude na našem tržištu, kao i njihove početne cijene, možete pronaći u našoj Tražilici – OVDJE.
Među 40 brendova dostupni su automobili raznih kategorija i veličina – od malih gradskih, preko karavana, pa sve do nešto većih SUV-ova koji također upadaju u ovaj cjenovni razred.
Najjeftiniji električni auto
Najpovoljniji električni automobil na hrvatskom tržištu je kineski Leapmotor T03.
T03 je mali gradski automobil koji oobećava do 265 kilometara dosega, a njegova cijena kreće od 16.990,00 eura.
U kategoriju cijene ispod 20.000 eura spadaju još i BYD Dolphin Surf te Renault Twingo.
Ipak, imajte na umu da Fond pokriva do 40 posto vrijednosti vozila, tako da na ove automobile nećete dobiti svih 90000 eura poticaja.
Kako odabrati električni auto?
Koji električni automobil odabrati najviše ovisi o vama i o vašim potrebama. Stoga uzmite u obzir i gdje biste punili takvo vozilo, kao i koliko kilometara realno tjedno napravite.
Kada dobijete odgovore na ta osnovna pitanja, skoknite u našu Tražilicu i izaberite svoj idealan automobil.
Kako bismo vam olakšali ovu odluku, na dnu naše Tražilice imate i brze testove. Brzi testovi omogućuju vam da skrolanjem dobijete neke osnovne infomracije o vozilu na brz i jednostavan način.
Ako vas pak zanima više informacija o nekom automobilu, iste možete saznati u našoj rubrici Testovi.
I požurite, jer prijave će se obrađivati prema redoslijedu zaprimanja. Sretno!
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