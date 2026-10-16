Pupovac o sramotnom skandiranju Torcide u Splitu: Nije to više stvar samo policije

"Zadnji je trenutak da prvo osudimo taj, ne sramotan, nego jeziv događaj, događaj koji bi svakom čovjeku ove zemlje i svakom čovjeku na ovom svijetu izazvao strašnu jezu na pjevanje pjesme o visokim pećima i Židovima koje se slažu u njih, koje se slagalo u Auschwitzu, koje se slagalo u nešto primitivnijoj formi u Jasenovcu. Bilo je pitanje vremena i to vrijeme je došlo. Samo je dan trebao proći od kako je jedan častan policajac, načelnik policijske uprave Splitsko-dalmatinske pohvalio svoje policajce i sve koji su održavali red i mir dan prije. Dan poslije stvar više nije bila stvar policije, a niti je mogla biti, to je stvar svih nas u politici, društvu koji smo ili šutjeli ili podcjenjivali ili na neki način podržavali i pripremali ovu vrstu eskalacije. Činili su to razni kad su na našu opomenu zbog ljudi koji su marširali kninskim ulicama nakon službenog obilježavanja Oluje i na sličan način prijetili građanima srpske nacionalnosti i veličali ustaške zločine. Bio je samo pitanje vremena i to vrijeme je došlo da se to usmjeri na Židove", rekao je Milorad Pupovac.