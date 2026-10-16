"jeziv događaj"
Pupovac o sramotnom skandiranju Torcide u Splitu: Nije to više stvar samo policije
Milorad Pupovac, saborski zastupnik i predsjednik Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, na konferenciji za medije u Saboru, komentirao je događaje uoči i tijekom utakmice Hajduka i Ajaxa u Splitu.
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"Bilo je pitanje vremena i to vrijeme je došlo"
"Zadnji je trenutak da prvo osudimo taj, ne sramotan, nego jeziv događaj, događaj koji bi svakom čovjeku ove zemlje i svakom čovjeku na ovom svijetu izazvao strašnu jezu na pjevanje pjesme o visokim pećima i Židovima koje se slažu u njih, koje se slagalo u Auschwitzu, koje se slagalo u nešto primitivnijoj formi u Jasenovcu. Bilo je pitanje vremena i to vrijeme je došlo. Samo je dan trebao proći od kako je jedan častan policajac, načelnik policijske uprave Splitsko-dalmatinske pohvalio svoje policajce i sve koji su održavali red i mir dan prije. Dan poslije stvar više nije bila stvar policije, a niti je mogla biti, to je stvar svih nas u politici, društvu koji smo ili šutjeli ili podcjenjivali ili na neki način podržavali i pripremali ovu vrstu eskalacije. Činili su to razni kad su na našu opomenu zbog ljudi koji su marširali kninskim ulicama nakon službenog obilježavanja Oluje i na sličan način prijetili građanima srpske nacionalnosti i veličali ustaške zločine. Bio je samo pitanje vremena i to vrijeme je došlo da se to usmjeri na Židove", rekao je Milorad Pupovac.
"Relativizira većina"
"Trebaju znati da se cijeli svijet još uvijek sjeća tih strašnih mjesta kao što je Auschwitz, plinskih peći, žrtava. Oni koji to slave i koji zaboravljaju i oni koji to relativiziraju, a takvi su nažalost ne incident, ne dio tribina, danas su ti koji relativiziraju većina. Ta stvar nije više policijsko pitanje, to nisu pojedinci i grupe s kojima policija treba izaći na kraj. Da je imala uz sebe pravosuđe, kao što nije, javni glasni sud, kao što nije, častan policajac, kakvih je više, mogao bi reći i dan poslije da su njegovi policajci časno obavili posao, ali nisu mogli. A neće moći ni sutra, ako ljudi čiji je posao da se brinu o ustavnim vrijednostima, ne vide da im je sveta dužnost da se suprotstave trendu relativizacije, u kojem mladi ljudi govore o svojim očevima kao onima kojima je ZDS u srcu i na ustima", dodao je Pupovac.
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