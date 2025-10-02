više od 600 primjedbi
Dobre vijesti za Cetinu: Zaustavljena izgradnja elektrane Gala-Obrovac Sinjski
Udruga Biom izvijestila je u četvrtak da Povjerenstvo u postupku procjene utjecaja na okoliš sunčane elektrane Gala-Obrovac Sinjski nije usvojilo mišljenje o prihvatljivosti tog zahvata te je zadovoljna takvim ishodom.
Pet članova za, a četiri protiv
Povjerenstvo nije usvojilo mišljenje o prihvatljivosti zahvata jer, iako je pet članova glasalo "za", a četiri "protiv", zbog izostanka jednog člana nije postignuta potrebna natpolovična većina od šest glasova, kažu u udruzi čiji su članovi bili na sjednici kao zainteresirana javnost.
Zadovoljni su što su četvero članova Povjerenstva uvažili upozorenja stručnjaka, predstavnika civilnog društva i lokalne zajednice, koji su se snažno usprotivili zahvatu i "iznimno nekvalitetnoj, površno izrađenoj" Studiji o procjeni utjecaja na okoliš.
No, zabrinjavajuće je, kažu što je taj projekt bio udaljen samo jedan glas od dobivanja pozitivnog mišljenja.
Manjkava studija procjene utjecaja na okoliš
Podsjećaju da su još u ožujku u komentarima dostavljenima splitsko-dalmatinskom Upravnom odjelu za zaštitu okoliša ukazali na niz propusta, nedosljednosti i kontradikcija u sadržaju same Studije.
"Nedopustivo je da Studija previdi postojanje strogo zaštićenih botaničkih vrsta, speleoloških objekata te potencijalno katastrofalan utjecaj na važno izvorište vode", poručili su u priopćenju.
Nadaju se da će to iskustvo dovesti do kvalitetnije izrade studija koje će doista služiti procjenama potencijalnih rizika za naš okoliš, a neće biti sredstvo za davanje zelenog svjetla štetnim projektima radi privatnog profita.
Krčenje 250 hektara šume
Naime, Studija, koja je trebala procijeniti utjecaje zahvata na okoliš, a koji uključuje krčenje šume i druge vegetacije na čak 250 hektara unutar područja ekološke mreže neposredno uz granice Parka prirode Dinara, zaključila je da "na području uže zone planiranog zahvata nije zabilježena niti jedna strogo zaštićena biljna vrsta".
No, tvrde iz Bioma, kratak terenski izlazak Hrvatskog botaničkog društva, Hrvatskog planinarskog saveza i Udruge pokazao je da područje obiluje zaštićenim, strogo zaštićenim i endemskim vrstama, poput srednje krkavine, dugocvjetne lužarke, kaćuna i jadranske perunike.
Speleološki objekti neistraženi, toponimi kopirani
Uz to, toponimi u Studiji djelomično su kopirani iz druge studije, a speleološki objekti nisu istraženi, već se spominju tek površno u Mjerama zaštite bioraznolikosti.
Ključnu ulogu o ovom procesu odigrala je lokalna zajednica, ocjenjuju u udruzi. No, upozoravaju da u Hrvatskoj i dalje postoji ozbiljan izazov kada je riječ o pravovremenom informiranju i sudjelovanju javnosti u ključnim procesima koji se tiču njihovog okoliša.
Sjednica povjerenstva održana je u srijedu u Ministarstvu zaštite okoliša, a na njoj je kao član bo gradonačelnik Sinja Miro Bulj koji je rekao medijima da je na Studiju stiglo više od 600 primjedbi te da je projekt štetan financijski i ekonomski, posebice ekološki i demografski.
