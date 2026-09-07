"negiranje genocida"
Documenta o veličanju Mladića: Poštujte pravomoćne presude o zločinima
Iz Documente su u ponedjeljak pozvali političke predstavnike, institucije i građane u Srbiji, BiH i Crnoj Gori da poštuju pravomoćne presude o zločinima iz ratova devedesetih, nakon što je zabilježeno nekoliko tisuća slučajeva veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića.
Oglas
"Negiranje genocida u Srebrenici i drugih ratnih zločina, umanjivanje razmjera zločina i broja žrtava tih zločina, te veličanje njihovih počinitelja nisu prihvatljivi oblici političkog ili javnog djelovanja, nego ozbiljna prepreka suočavanju s prošlošću i izgradnji povjerenja“, poručili su iz Documente – Centra za suočavanje s prošlošću.
Posebno, kažu, zabrinjavaju pokušaji negiranja i relativiziranja zločina nakon smrti Ratka Mladića, bivšeg zapovjednika Glavnog štaba vojske Republike Srpske, koji je pravomoćno osuđen na doživotni zatvor za genocid, zločine protiv čovječnosti te kršenja zakona i običaja ratovanja.
"Neprihvatljiva je i glorifikacija Ratka Mladića kojoj svjedočimo, kako dosad, tako i posljednjih dana, kao i sve prisutnije veličanje drugih pravomoćno osuđenih ratnih zločinaca u društvima koja još uvijek nose posljedice ratova devedesetih“, ocijenili su.
Iz Documente su podsjetili da je Mladić pravomoćno osuđen za genocid počinjen u Srebrenici u srpnju 1995., kao i za progon, istrebljenje, ubojstva, deportacije i prisilno premještanje stanovništva, teroriziranje građana Sarajeva te uzimanje pripadnika UN-a za taoce. Presuda i kazna doživotnog zatvora potvrđene su 8. lipnja 2021. pred MRMKS-om u Haagu.
Organizacija upozorava i na posljedice veličanja ratnih zločinaca za žrtve i preživjele, ocjenjujući da negiranje i relativiziranje zločina produbljuju podjele i otežavaju suočavanje s prošlošću.
"Poštovanje sudski utvrđenih činjenica i pravomoćnih presuda ne smije biti selektivno niti ovisiti o nacionalnosti počinitelja i žrtava“, naglasili su.
Podsjetili su i da je Mladić ratne zločine činio u Hrvatskoj i kao zapovjednik 9. kninskog korpusa JNA, sudjelujući u napadima na hrvatska mjesta, progonu civilnog stanovništva i razaranju civilnih objekata.
Postrojbe 9. korpusa sudjelovale u napadu na Škabrnju i Nadin gdje su u studenome 1991. počinjeni teški zločini nad hrvatskim civilima, a iz Documente su također podsjetili da Mladić za zločine u Škabrnji nije bio optužen, ali da dokumenti korišteni u postupcima pred MKSJ-om potvrđuju njegovu zapovjednu ulogu u vojnim operacijama na tom području.
Tužiteljstvu BiH posljednjih je dana stiglo nekoliko tisuća elektroničkih poruka građana zbog objava i komentara kojima se veliča Mladića. Na platformi građanske inicijative „Registar 145a“ evidentirano je više od 50.000 prijava koje se nakon provjere prosljeđuju Tužiteljstvu BiH, koje je istodobno navelo da od nadležnih policijskih agencija u proteklom razdoblju nije zaprimilo nijedno izvješće o kaznenom djelu iz članka 145a Kaznenog zakona BiH.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas