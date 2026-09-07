Documenta o veličanju Mladića: Poštujte pravomoćne presude o zločinima

Tužiteljstvu BiH posljednjih je dana stiglo nekoliko tisuća elektroničkih poruka građana zbog objava i komentara kojima se veliča Mladića. Na platformi građanske inicijative „Registar 145a“ evidentirano je više od 50.000 prijava koje se nakon provjere prosljeđuju Tužiteljstvu BiH, koje je istodobno navelo da od nadležnih policijskih agencija u proteklom razdoblju nije zaprimilo nijedno izvješće o kaznenom djelu iz članka 145a Kaznenog zakona BiH.