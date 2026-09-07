"zadnji alarm za uzbunu"
BiH povlači osoblje iz veleposlanstva u Beogradu. Konaković: "Da mogu, odmah bih prekinuo sve..."
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković najavio je povlačenje gotovo cijelog osoblja Veleposlanstva BiH u Beogradu, nakon reakcija srpskih dužnosnika na smrt i sprovod ratnog zločinca Ratka Mladića.
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Konaković je rekao da će iz veleposlanstva povući sve zaposlenike na koje ima ovlasti, dok će veleposlanik Aleksandar Vranješ i konzul ostati u Beogradu. Njih imenuje Predsjedništvo BiH, pa ministar vanjskih poslova nema ovlasti za njihovo povlačenje.
Konzularne poslove BiH u Srbiji ubuduće bi, prema njegovim riječima, trebali preuzeti zaposlenici veleposlanstava BiH u Hrvatskoj i Crnoj Gori, prenosi Klix.ba.
"Da mogu, odmah bih prekinuo diplomatske odnose"
Konaković je odluku donio nakon Mladićeva sprovoda u Beogradu, kojem su nazočili brojni srpski dužnosnici, ali i pojedinci iz BiH.
Posebno je osudio javno veličanje Mladića i njegovih zločina.
"Kulminacija je bila sinoć na utakmici Crvene zvezde s porukom 'Pravac Potočari'. To je zadnji alarm za uzbunu", poručio je Konaković.
Kazao je i da bi, kada bi imao potrebne ovlasti, odmah prekinuo diplomatske odnose sa Srbijom.
"Ono što mogu, radit ću na tome da odnose smanjim na najmanju moguću mjeru. Smanjit ćemo komunikaciju i povući sve ljude koje možemo povući" rekao je.
Priprema diplomatsku ofenzivu
Ministar je najavio i slanje niza diplomatskih nota te razgovore s europskim i drugim međunarodnim partnerima.
Od Europske unije tražit će odgovor na pitanje hoće li tolerirati postupke koje, kako smatra, ne bi tolerirala unutar svojih granica.
Konaković planira kontaktirati i članice Organizacije islamske suradnje, tvrdeći da je Srbija godinama bila aktivnija u međunarodnom promoviranju svoje verzije događaja, dok je BiH, prema njegovim riječima, bila previše pasivna.
"Sad ćemo im objasniti da je ta laž bila podvala", poručio je šef bosanskohercegovačke diplomacije.
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