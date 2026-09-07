Grlić Radman: Komemoracija i veličanje Mladića nespojivi s vrijednostima EU

“Vi znate da za zločine za koje je odgovoran Ratko Mladić u Hrvatskoj, prije svega Škabrnja, Knin i zadarsko zaleđe, nikada nije odgovarao, a osuđen je za genocid u Srebrenici. No, sadašnje glorificiranje tog ratnog zločinca je doista nespojivo s europskim vrijednostima”, rekao je Gordan Grlić Radman u Lugu kod Bugojna, gdje se uz financijsku potporu hrvatske vlade gradi Hrvatski dom.