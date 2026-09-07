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"zabrinjavajuće stanje duha"

Grlić Radman: Komemoracija i veličanje Mladića nespojivi s vrijednostima EU

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Hina
|
07. ruj. 2026. 14:12
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Ministar Gordan Grlic Radman boravi u radnom posjetu Republici Sloveniji tijekom kojeg se sastao s ministrom vanjskih i europskih poslova Republike Slovenije Tonom Kajzerom.
Borut Zivulovic/PIXSELL/F.A. BOB

Komemoracija i veličanje ratnog zločinca Ratka Mladića pokazuje zabrinjavajuće stanje duha i nespojivi su s vrijednostima Europske unije, ocijenio je u ponedjeljak ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.

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Tisuće ljudi u ponedjeljak u mimohodu prolaze pored lijesa s posmrtnim ostacima haškog osuđenika Ratka Mladića, izloženog od jutra u lokalnoj crkvi nedaleko od Topčiderskog groblja, gdje će biti pokopan oko 14 sati.

“Vi znate da za zločine za koje je odgovoran Ratko Mladić u Hrvatskoj, prije svega Škabrnja, Knin i zadarsko zaleđe, nikada nije odgovarao, a osuđen je za genocid u Srebrenici. No, sadašnje glorificiranje tog ratnog zločinca je doista nespojivo s europskim vrijednostima”, rekao je Gordan Grlić Radman u Lugu kod Bugojna, gdje se uz financijsku potporu hrvatske vlade gradi Hrvatski dom. 

Osvrnuo se i na poruke kojima se Mladića slavi ne samo u Srbiji nego i u Crnoj Gori.

„To je prije svega uvreda za žrtve i njihove obitelji, za preživjele i obitelji žrtava“, rekao je ministar.

Pozvao je na poduzimanje koraka kako bi se zaštitile europske vrijednosti, napose u državama iz kojih dolaze takve poruke, a kandidatkinje su za članstvo u Europskoj uniji. 

Povjerenica Europske komisije za proširenje Marta Kos otkazala je planirani posjet Srbiji zbog veličanja osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića.

Mladić, ratni zapovjednik vojske bosanskih Srba tijekom sukoba 1990-ih, pravomoćno je osuđen za genocid u Srebrenici počinjen u srpnju 1995. godine, za progon i prisilno premještanje Bošnjaka i Hrvata diljem Bosne i Hercegovine, snajpersko djelovanje, granatiranje i teroriziranje civila tijekom opsade Sarajeva, te za uzimanje pripadnika mirovnih snaga UN-a za taoce kao odmazdu za NATO bombardiranja 1995. godine.

Osuđen je na doživotni zatvor, a umro je u zatvorskoj bolnici u Den Haagu 27. kolovoza u 85. godini.

Vezano uz izbore u BiH, Gordan Grlić Radman je na novinarsko pitanje odgovorio da HDZ Republike Hrvatske podržava kandidatkinju sestrinske stranke HDZ-a BiH Darijanu Filipović za hrvatsku članicu Predsjedništva BiH.

Ocijenio je kako je Filipović najvjerodostojnija kandidatkinja koja može uspješno profilirati interese hrvatskog naroda u BiH. Izbori u BiH zakazani su za 4. listopada ove godine.

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bosna i hercegovina europske vrijednosti gordan grlić radman ratko mladić ratni zločini veličanje ratnih zločinaca

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