Oglas

policijsko postupanje u tijeku

Dojava o bombi u zagrebačkom Gradskom poglavarstvu: Dva kata evakuirana

author
N1 Info
|
01. ruj. 2025. 14:37
18.06.2025., Zagreb - Dojava o bombi u zgradi Gradskog poglavarstva. Photo: Igor Soban/PIXSELL
Igor Soban/PIXSELL

Redakcija 24sata ranije danas je zaprimila mail s lažne mail adrese u kojem nepoznata osoba govori da je postavila dvije eksplozivne naprave u Gradsko poglavarstvo: u ured gradonačelnika Tomislava Tomaševića i ured referentice u Gradskom uredu za upravljanje gradskom imovinom, zaduženoj za stambeno zbrinjavanje, Sandre Rončević.

Oglas

Počinitelj u poruci tvrdi da će ovima zaustaviti navodnu 'zaštitu kriminalaca u Bandićevom naselju'.

Iz PU zagrebačke kažu da je policijsko postupanje u tijeku, a glasnogovornica Grada Zagreba potvrdila je da su evakuirali zaposlenike.

"Dobili smo dojavu, evakuirani su 3. i 4. kat. Policija vrši očevid", rekla je Dinka Živalj za24sata.

Teme
Gradsko poglavarstvo Zagreba dojava o bombi policija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ