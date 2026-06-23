u tijeku istražne radnje
Dojave o bombama na sudovima u Hrvatskoj
Vukovarsko-srijemska policija zaprimila je u utorak dojavu o eksplozivnoj napravi u Općinskom sudu u Vinkovcima, potvrdili su iz te policijske uprave.
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Navode kako su u tijeku istražne radnje, a djelatnici suda su privremeni napustili svoje prostorije.
Pored djelatnika policije na mjestu događaja su i djelatnici protueksplozivne zaštite vukovarsko-srijemske policije.
Kako piše Dnevnik.hr, Policijska uprava šibensko-kninska jutros u 7:39 sati zaprimila je informaciju o anonimnoj dojavi o navodno postavljenoj eksplozivnoj napravi unutar Županijskog suda u Šibeniku.
Na lokaciju su upućeni policijski službenici i policijski službenici protueksplozijske zaštite kako bi provjerili istinitost dojave i poduzeli druge mjere i radnje iz svoje nadležnosti.
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