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u tijeku istražne radnje

Dojave o bombama na sudovima u Hrvatskoj

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N1 Info , Hina
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23. lip. 2026. 09:26
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28.03.2017., Sibenik - Policijski kombi u kojem je priveden Tin Sunjerga u istrazni centar Zupanijskog suda u Sibeniku. rPhoto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Dusko Jaramaz/PIXSELL/Ilustracija

Vukovarsko-srijemska policija zaprimila je u utorak dojavu o eksplozivnoj napravi u Općinskom sudu u Vinkovcima, potvrdili su iz te policijske uprave.

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Navode kako su u tijeku istražne radnje, a djelatnici suda su privremeni napustili svoje prostorije.

Pored djelatnika policije na mjestu događaja su i djelatnici protueksplozivne zaštite vukovarsko-srijemske policije.

Kako piše Dnevnik.hr, Policijska uprava šibensko-kninska jutros u 7:39 sati zaprimila je informaciju o anonimnoj dojavi o navodno postavljenoj eksplozivnoj napravi unutar Županijskog suda u Šibeniku.

Na lokaciju su upućeni policijski službenici i policijski službenici protueksplozijske zaštite kako bi provjerili istinitost dojave i poduzeli druge mjere i radnje iz svoje nadležnosti.

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Teme
dojave o bombama općinski sud u vinkovcima policija županijski sud u šibeniku

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