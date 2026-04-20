Jutros su škole u Splitsko-dalmatinskoj županiji zaprimile dojave o postavljenim bombama, zbog čega su kako neslužebno doznajemo, učenici evakuirani, a policija je izašla na teren.
Kako neslužbeno doznajemo radi se o dvadesetak škola.
Policija se oglasila za N1 i navela:
"Jutros smo zaprimili informacije da je na službeni e-mail većeg broja škola na području Splitsko-dalmatinske županije zaprimljena elektronička pošta istog sadržaja u kojoj piše da je u obrazovnoj ustanovi postavljena eksplozivna naprava.
Policijski službenici su odmah nakon zaprimanja informacije izašli na teren, obavit će se pregledi obrazovnih ustanova i sve potrebne mjere i radnje."
PROČITAJTE VIŠE
