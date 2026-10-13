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Dok se otkrivala afera s milijunskim iznosom, bivša šefica Viktora Lenca dobila posao u Županiji
Sandra Uzelac, bivša čelnica Brodogradilišta Viktor Lenac, zaposlila se u Primorsko-goranskoj županiji samo tjedan dana prije nego što je objavljeno da je protiv nje pokrenuta istraga zbog sumnje na štetu od gotovo devet milijuna eura.
Odluka o njezinu zapošljavanju donesena je prije nego što je Državno odvjetništvo javno obznanilo da je protiv nje otvorena istraga.
Među kandidatima ostvarila najbolji rezultat
Na natječaj za radno mjesto, objavljen 7. kolovoza, javilo se šest osoba. Pet ih je zadovoljilo formalne uvjete, a četvero je pristupilo testiranju i razgovoru, piše Burin.
Uzelac je u selekcijskom postupku osvojila 19,7 bodova, što joj je donijelo prvo mjesto na konačnoj rang-listi. Odluku o njezinu zapošljavanju potpisala je pročelnica nadležnog upravnog odjela Izabela Linčić Mužić.
Iz dokumentacije proizlazi da je Uzelac 22. rujna dostavila potvrdu kako se protiv nje tada ne vodi kazneni postupak za djela koja se progone po službenoj dužnosti. Provjerom službene kaznene evidencije utvrđeno je i da nema evidentiranih osuda.
Županija je na temelju prikupljene dokumentacije zaključila da su ispunjeni uvjeti za njezin prijam u službu.
Uzelac još mora položiti državni ispit II. razine, za što ima godinu dana od početka rada. Ako ispit ne položi u propisanom roku, radni odnos prestaje joj po sili zakona.
Kada će točno početi raditi, zasad nije poznato jer će datum početka službe biti određen zasebnim rješenjem.
Sumnja da je odobrila sedam spornih isplata
Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci pokrenulo je istragu protiv bivše predsjednice Uprave tvrtke sa sjedištem na području Kostrene zbog sumnje na zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju.
Tužiteljstvo sumnja da je Uzelac tijekom ožujka ove godine odobrila sedam novčanih transakcija s računa društva na dva računa u inozemnim bankama, iako za to nisu bile provedene odgovarajuće prethodne provjere te unatoč internim pravilima tvrtke.
Prema navodima DORH-a, novac je nakon uplata odmah prebačen s tih računa, a osobe koje su to učinile zasad nisu poznate. Procijenjena šteta za društvo iznosi 8.988.860 eura.
Istraga je u tijeku, a sumnje tužiteljstva ne znače da je krivnja utvrđena pravomoćnom presudom.
Ostavku podnijela nakon otkrivanja prijevare
Slučaj je prvi put dospio u javnost u ožujku, kada je policija izvijestila o prijevari poznatoj kao direktorska prijevara.
Prema tadašnjim informacijama, nepoznata osoba predstavljala se u elektroničkoj komunikaciji kao poslovni partner tvrtke. Zaposlenicu je uspjela navesti da u nekoliko navrata prebaci novac na račune koje joj je dostavila.
Nakon što je slučaj otkriven, Uzelac je napustila funkciju predsjednice Uprave Brodogradilišta Viktor Lenac. Nadzorni odbor prihvatio je njezinu ostavku, a u obavijesti dostavljenoj Zagrebačkoj burzi kao razlog odlaska navedeni su osobni razlozi.
Iz brodogradilišta su nakon toga izvijestili da su zbog nastale štete podnijeli kaznenu prijavu protiv nepoznate osobe.
Nije poznato hoće li istraga protiv bivše čelnice brodogradilišta imati posljedice za njezino zaposlenje u Primorsko-goranskoj županiji.
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