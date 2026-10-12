RIJEČKO BRODOGRADILIŠTE
Bivša šefica Viktora Lenca osumnjičena da je tvrtku oštetila za gotovo devet milijuna eura
Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci pokrenulo je istragu protiv 57-godišnje bivše predsjednice Uprave Brodogradilišta Viktor Lenac zbog sumnje da je tvrtku oštetila za gotovo devet milijuna eura.
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Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci istražuje 57-godišnju hrvatsku državljanku zbog sumnje na zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju. Sumnja se da je, dok je bila na čelu tvrtke na području Rijeke, prouzročila štetu od 8.988.860 eura.
DORH nije objavio ime osumnjičenice ni naziv tvrtke, no portal Burin navodi da je riječ o Sandri Uzelac, bivšoj predsjednici Uprave Brodogradilišta Viktor Lenac.
Odobrila sedam isplata
Prema sumnjama tužiteljstva, Uzelac je u ožujku, protivno internim pravilima tvrtke i bez odgovarajuće prethodne provjere, odobrila i naložila sedam isplata. Novac je s poslovnog računa tvrtke prebačen na dva računa u bankama izvan Hrvatske.
Nakon toga nepoznate osobe odmah su proslijedile uplaćene iznose s tih računa dalje. DORH sumnja da je tim transakcijama tvrtki nanesena šteta od gotovo devet milijuna eura.
Slučaj otkriven u ožujku
Kako navodi Burin, Ministarstvo unutarnjih poslova još je sredinom ožujka istraživalo slučaj takozvane direktorske prijevare. Riječ je o vrsti prijevare u kojoj se počinitelji elektroničkom komunikacijom lažno predstavljaju kao poslovni partneri, direktori ili nadređeni kako bi zaposlenike naveli da prebace novac.
Prema pisanju tog portala, u slučaju povezanom s Viktorom Lencem nepoznata osoba predstavila se kao poslovni partner te zaposlenicu navela na više uplata na račune koje joj je dostavila. Burin navodi da je taj slučaj naknadno povezan s višemilijunskom štetom u Brodogradilištu Viktor Lenac u Martinšćici.
Uzelac nakon toga podnijela ostavku
Nadzorni odbor Brodogradilišta Viktor Lenac u ožujku je prihvatio ostavku Sandre Uzelac na dužnost predsjednice Uprave. U obavijesti objavljenoj putem Zagrebačke burze tada je navedeno da je ostavku podnijela iz osobnih razloga.
Brodogradilište je naknadno objavilo da je zbog nastale štete podnijelo kaznenu prijavu protiv nepoznate osobe. Tadašnja procjena Uprave bila je da šteta neće znatno utjecati na poslovne rezultate ni likvidnost tvrtke u budućem razdoblju.
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