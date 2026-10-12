Bivša šefica Viktora Lenca osumnjičena da je tvrtku oštetila za gotovo devet milijuna eura

Prema pisanju tog portala, u slučaju povezanom s Viktorom Lencem nepoznata osoba predstavila se kao poslovni partner te zaposlenicu navela na više uplata na račune koje joj je dostavila. Burin navodi da je taj slučaj naknadno povezan s višemilijunskom štetom u Brodogradilištu Viktor Lenac u Martinšćici.