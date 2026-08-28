Novi krak afere Uljanik: Četvorica optužena za zlouporabu i subvencijsku prijevaru

Ne navodeći o kojim se tvrtkama radi niti imena optuženih, u današnjem priopćenju ŽDO-a se navodi kako se četvericu okrivljenih (1968., 1955., 1966., 1973.) tereti da su od lipnja 2015. do siječnja 2017. u Puli i Rijeci, tijekom restrukturiranja trgovačkog društva iz Rijeke kao poduzetnika u poteškoćama i korisnika državne potpore, postupili u nakani da sredstva državne potpore namijenjena za pokrivanje gubitaka u prijelaznom razdoblju i uplaćena tom društvu, iskoriste protivno svrsi te za trgovačko društvo iz Pule pribave znatnu protupravnu imovinsku korist.