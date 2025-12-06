DORH se oglasio o ubojici iz Međimurja. Određen mu istražni zatvor

S obzirom na to da je muškarac u bijegu od četvrtka, a uhitila ga je slovenska policija na području Bistrice, sutkinja istrage Županijskog suda u Varaždinu odredila je istražni zatvor zbog bijega, kao i zbog opasnosti od ometanja kaznenog postupka utjecajem na svjedoke te opasnosti od ponavljanja nedjela, ali i posebno teških okolnosti počinjenja kaznenih djela.