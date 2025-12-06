Osam godina dobivat će plaću za samo jedanaest dana rada: Čak 8.663 eura mjesečno

Kretzschmar odbacuje optužbe, te kaže kako se radi o “lažnim tvrdnjama”. Rekao je da je učinio sve što je mogao kako bi ponovno postao sposoban za dužnost. Liječnički izvještaj iz kolovoza ukazivao je na pozitivnu prognozu. Još sredinom listopada obavijestio je predsjednika gradskog vijeća o svom napretku. Povratak na posao bio bi moguć “za nekoliko tjedana”.