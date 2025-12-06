Osam godina dobivat će plaću za samo jedanaest dana rada: Čak 8.663 eura mjesečno

Nevjerojatna priča stiže iz grada Zehdenicka u Brandenburgu u Njemačkoj. Nakon samo jedanaest dana na dužnosti, njemački gradonačelnik Alexander Kretzschmar javio se na bolovanje – nakon čega se nije javio na dužnost više. Sada ga gradsko vijeće želi smijeniti s dužnosti. Međutim, situacija bi se mogla pokazati prilično skupom za grad.
Kako pišu mediji, svih 18 članova gradskog vijeća prisutnih u Zehdenicku (Brandenburg) glasalo je za smjenu gradonačelnika Alexandera Kretzschmara. Osam mjeseci nakon preuzimanja dužnosti, gradonačelnik će otići – razlog je njegova stalna bolest. Kako navode mediji, 48-godišnjak je na bolovanju od kraja ožujka, prenosi Fenix magazin.
Za mali gradić s oko 13.000 stanovnika ovo nastavlja nesretni niz: Kretzschmarovi prethodnici, Bert Kronenberg (podnio ostavku 2021.) i Lucas Halle (2024.), također su prerano napustili dužnost. Za razliku od njih, Kretzschmar ne daje ostavku dobrovoljno. Dopustio je da istekne zakonski sedmodnevni rok za ostavku.
Koliko će skupa biti njegova smjena?
Smjena aktualnog gradonačelnika ima velike financijske posljedice. Naime, 25. siječnja održat će se referendum o smjeni gradonačelnika. Troškovi se procjenjuju na 13.000 do 14.000 eura. Ako Kretzschmar mora odstupiti, to će za grad biti još skuplje.
Gradonačelnik ima pravo na isplate plaća
Gradonačelnik i dalje ima pravo na isplate plaća – do kraja svog redovnog mandata 2033. Prvo, tri mjeseca pune plaće, a zatim pet godina 71,75 posto konačnog razreda njegove platne skupine A16. Trenutačno to odgovara 8.663 eura mjesečno – bez ikakvog rada.
Što sam gradonačelnik kaže o ovom slučaju?
Kretzschmar odbacuje optužbe, te kaže kako se radi o “lažnim tvrdnjama”. Rekao je da je učinio sve što je mogao kako bi ponovno postao sposoban za dužnost. Liječnički izvještaj iz kolovoza ukazivao je na pozitivnu prognozu. Još sredinom listopada obavijestio je predsjednika gradskog vijeća o svom napretku. Povratak na posao bio bi moguć “za nekoliko tjedana”.
Budući da ta informacija nije uzeta u obzir prilikom obrazloženja glasovanja o opozivu, ne želi dati ostavku, navode mediji.
Ako se u siječnju održi referendum, najmanje 2800 stanovnika Zehdenicka mora glasati za opoziv. Ako Kretzschmar napusti dužnost, grad će u roku od pet godina tražiti svog četvrtog gradonačelnika.
