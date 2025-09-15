Došao na benzinsku i ostao bez BMW-a od 65.000 eura

Muškarac je ostao bez BMW-a, koji je ostavio na parkiralištu benzinske.
Zagrebačka policija izvijestila je kako je u subotu, 13. rujna, između 22 i 23 sati na Slavonskoj aveniji (Peščenica) ukraden BMW, i to s parkirališta benzinske postaje.
Automobil je zagrebačkih registarskih oznaka u vlasništvu 48-godišnjaka. Visina materijalne štete iznosi 65.000 eura.
