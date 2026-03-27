Drama i na sjeveru Hrvatske! Zatvorene brojne ceste, srušena stabla, uz vjetar, probleme stvara i snijeg

Predsjednik Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Stjepan Skuliber izjavio je za Hinu da su jučerašnje poslijepodne i protekla noć bili vrlo zahtjevni. "Zabilježen je velik broj intervencija, a dio njih još uvijek traje. Naši vatrogasci raspoređeni su po cijelom Zagorju, najviše na sjevernom području, oko Krapine i okolnih mjesta. Ima intervencija i na području Zlatara, a najviše problema stvaraju jaka kiša i vjetar. U Krapini je, primjerice, bilo više intervencija zbog podizanja vodostaja Krapinčice”, naveo je.