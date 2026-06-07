više od 10 tisuća vozila
Počinje sezona: U splitskim lukama ovog vikenda više od 80.000 putnika
U splitskoj zračnoj i gradskoj trajektnoj luci tijekom vikenda očekuje se pojačan promet s više od 80 tisuća putnika i više od 10 tisuća vozila zbog početka glavnog dijela turističke sezone i povećanog broja dolazaka domaćih i stranih gostiju.
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"U subotu i nedjelju očekujemo ukupno 165 zrakoplova te oko 40 tisuća putnika u oba smjera", rekao je Hini voditelj Službe za prihvat i otpremanje u Zračnoj luci Split Mate Melvan.
Dodao je kako dosadašnji pokazatelji potvrđuju nastavak rasta prometa.
"Peti mjesec završili smo s povećanjem prometa od 2,6 posto u odnosu na isti mjesec prošle godine, dok je u prvih pet mjeseci ove godine promet veći za 3,7 posto. Imamo pozitivne pokazatelje i možemo zaključiti da su rezultati u skladu s očekivanjima", kazao je Melvan.
Po njegovim riječima, u tijeku je provedba ljetnog reda letenja kojim je Split povezan s 85 do 90 destinacija preko 45 zrakoplovnih prijevoznika iz 26 država.
"Uglavnom je riječ o europskim odredištima, a od prekooceanskih linija imamo novu liniju za New York tri puta tjedno. Sve ostale linije bilježe povećanje frekvencije letova", istaknuo je.
Ako ne bude poremećaja na koje zračni prijevoznici i zračne luke ne mogu utjecati, poput značajnijih promjena cijena goriva ili drugih izvanrednih okolnosti, u Zračnoj luci Split očekuju da će do kraja godine ostvariti promet od oko četiri milijuna putnika.
Pojačan promet bilježi se i u splitskoj gradskoj luci, kroz koju se tijekom vikenda očekuje više od 40 tisuća putnika i više od 10 tisuća vozila.
Voditeljica Jadrolinijinog ureda za splitsko plovno područje Jelena Ivulić kazala je da su takve brojke uobičajene za ovo doba godine, kada se povećava broj putovanja prema srednjodalmatinskim otocima i obalnim odredištima.
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