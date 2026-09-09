Država ima novi alat za poslodavce: Pomoći će im u procjeni vrijednosti rada i plaća

Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić istaknuo je tijekom predstavljanja dokumenta da će se izmjenama i dopunama Zakona o radu uspostaviti i Nacionalni sustav transparentnosti plaća putem kojeg će poslodavci moći na jednostavan način izvještavati o razlikama o plaći između muškaraca i žena. Osvrnuo se i na činjenicu da je pravo na jednaku plaću za jednaki rad ili rad iste vrijednosti muškaraca i žena već uređeno Zakonom o radu te je dodao da će za procjenu te jednakosti metodologija biti uvelike od koristi poslodavcima.