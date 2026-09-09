NOVA PRAVILA
Država ima novi alat za poslodavce: Pomoći će im u procjeni vrijednosti rada i plaća
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike predstavilo je u srijedu novi, besplatni digitalni alat dostupan svim poslodavcima u Hrvatskoj pod nazivom "Metodologija za vrednovanje radnih mjesta", izrađen uz potporu Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD-a), koji bi im trebao pomoći u primjeni novih pravila procjene vrijednosti rada i plaća.
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Ta metodologija je, temeljem Direktive EU o transparentnosti plaća, pripremljena s ciljem pomoći poslodavcima pri njihovoj pripremi za nadolazeće obveze o provedbi objektivne i rodno neutralne procjene vrijednosti rada i određivanja plaća, navodi se u priopćenju tog ministarstva. Ističe se i da će pritom biti nužno voditi računa o četiri kriterija propisana Direktivom EU: vještinama, odgovornosti, naporima i radnim uvjetima zaposlenih.
Realizirana sa svrhom podrške i pomoći, osobito za male i srednje poduzetnike, metodologija koja je u utorak predstavljena u Predstavništvu Europske komisije u Zagrebu bit će dostupna za besplatno korištenje svim zainteresiranim korisnicima.
Sadrži tri modela vrednovanja radnih mjesta prilagođena malim, srednjim i velikim poduzetnicima, uzimajući u obzir veličinu i složenost organizacije. Metodologija također uključuje i informatičke alate koji se koriste prema odabranom modelu, a koji omogućuju automatski izračun bodova, izradu tablice ocjenjivanja i određivanje pripadajuće kategorije složenosti radnog mjesta.
Najavljena uspostava Nacionalnog sustava transparentnosti plaća
Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić istaknuo je tijekom predstavljanja dokumenta da će se izmjenama i dopunama Zakona o radu uspostaviti i Nacionalni sustav transparentnosti plaća putem kojeg će poslodavci moći na jednostavan način izvještavati o razlikama o plaći između muškaraca i žena. Osvrnuo se i na činjenicu da je pravo na jednaku plaću za jednaki rad ili rad iste vrijednosti muškaraca i žena već uređeno Zakonom o radu te je dodao da će za procjenu te jednakosti metodologija biti uvelike od koristi poslodavcima.
"Digitalni sustavi - Metodologija za vrednovanje radnih mjesta i Nacionalni sustav za izvještavanje o transparentnosti plaća uspješni su praktični alati u sklopu projekta ministarstva. Prenošenje direktiva EU će kroz pravnu sigurnost, kvalitetu rada zaposlenika, veću transparentnost, dati i dodatnu reputacijsku vrijednost hrvatskim poslodavcima na globalnom tržištu", naveo je Ružić.
Na predstavljanju, uz ministra Ružića, nazočili su između ostalih i regionalni direktor EBRD-a Miljan Ždrale te voditeljica predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Zrinka Ujević.
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