EU uvodi nova pravila za provedbu načela jednakih plaća žena i muškaraca

Dodao je da su tijekom pregovora u Europskom parlamentu među ključnim pitanjima bili opseg obveza za poslodavce, posebno mala i srednja poduzeća, pragovi za izvještavanje te mehanizmi provedbe i sankcija. Vešligaj smatra da je državama članicama ostavljeno dovoljno vremena za prilagodbu, ali upozorava da će uspjeh reforme ovisiti o jačanju institucionalnih kapaciteta za nadzor i provedbu te o jasnim smjernicama za poslodavce. „U Hrvatskoj je, kao i u drugim državama članicama, ključno osigurati jasne smjernice za poslodavce i učinkovite mehanizme praćenja kako bi se osigurala stvarna primjena Direktive u praksi, a ne samo formalno usklađivanje“, rekao je.