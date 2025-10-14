Za uklanjanje je obuhvaćeno 677 nezakonito izgrađenih mobilnih kućica, glamping šatora i drugih turističkih objekata, a u šest kampova uklonjeno ih je 187. Od travnja 2019. do listopada 2025. građevinska inspekcija obavila je više od 42 tisuće nadzora, donijela 6.652 rješenja o uklanjanju, podnijela 334 kaznene prijave i izrekla novčane kazne u ukupnom iznosu od 16,5 milijuna eura.