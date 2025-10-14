Građevinska inspekcija Državnog inspektorata (DIRH) u utorak je započela uklanjanje 15 bespravno izgrađenih objekata u Ližnjanu, čime se nastavlja velika akcija nadzora nezakonite gradnje na području Istre, izvijestili su iz DIRH-a.
U protekle dvije godine građevinska inspekcija detaljno je nadzirala područje Ližnjana, Šišana i Valture, u kojem je doneseno 155 inspekcijskih rješenja, a do sada su uklonjene 62 bespravne građevine.
U idućim danima, putem ugovornog izvođača i na trošak vlasnika, bit će uklonjena još 34 objekta, od kojih 15 u Ližnjanu i 25 u Šišanu. Vrijednost radova iznosi 203 tisuće eura bez PDV-a, navodi se u priopćenju.
Od osnutka Državnog inspektorata 2019. godine na području Istre uklonjeno je 586 nezakonitih građevina, od čega su investitori sami uklonili 524 nakon postupanja inspekcije. Većinom se radi o kućama za odmor izgrađenima na poljoprivrednim i šumskim zemljištima izvan građevinskih područja, koje se ne mogu ozakoniti.
Osim u Istri, pojačani nadzori provedeni su i na otoku Velom Budihovcu, gdje je u lipnju uklonjeno 14 građevina unutar geoparka Viški arhipelag, te u kampovima u priobalnim županijama, gdje su u 20 kampova utvrđene povrede propisa o gradnji.
Za uklanjanje je obuhvaćeno 677 nezakonito izgrađenih mobilnih kućica, glamping šatora i drugih turističkih objekata, a u šest kampova uklonjeno ih je 187. Od travnja 2019. do listopada 2025. građevinska inspekcija obavila je više od 42 tisuće nadzora, donijela 6.652 rješenja o uklanjanju, podnijela 334 kaznene prijave i izrekla novčane kazne u ukupnom iznosu od 16,5 milijuna eura.
Na području cijele Hrvatske uklonjeno je 2.305 nezakonitih građevina, od čega je 151 uklonio Inspektorat putem izvođača. Državni inspektorat poručuje da će se nadzori i dalje provoditi diljem zemlje kako bi se prostor zaštitio od betonizacije i drugih oblika devastacije.
