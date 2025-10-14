Ispovijest nelegalnog graditelja: Nakon razvoda mogao sam se vratiti mami, ali odlučio sam izgraditi kućicu...

Na pitanje zbog čega se upustio u rizik i vrlo vjerojatan gubitak uloženog novca, ali i kuće, a u budućnosti bi se mogao suočiti i sa sumnjom na kazneno djelo, kaže: ”Bilo mi bi žao, ali što sad? Pristao sam na to svjesno, ovdje imam svoj mir, nikom ne smetam, dolaze mi prijatelji, lijepo mi je tu. Nisam imao izbora, stanarine su toliko velike da si nisam mogao priuštiti, jedva krpam kraj s krajem”, kaže naš sugovornik.