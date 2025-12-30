Državni ured za reviziju pročešljao 51 političku stranku: Utvrdili su sljedeće nepravilnosti

Kod NSP-a pojedini rashodi nisu evidentirani u poslovnim knjigama ni iskazani u financijskim izvještajima na računima propisanim računskim planom za neprofitne organizacije, što je utjecalo na strukturu iskazanih rashoda u financijskim izvještajima. Tako su na računu rashoda za intelektualne i osobne usluge iskazani rashodi od 5.368 eura koji se odnose na nabavu promidžbenog materijala te letaka i plakata, a trebali su biti iskazani na računu uredskog materijala. Na računu rashoda za intelektualne i osobne usluge iskazani su rashodi koji se odnose na plakate te izradu promotivnih materijala koji su trebali biti iskazani na računu rashoda za promidžbi i informiranje itd.