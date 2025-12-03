"pratimo potrebe korisnika"
Dubravka Štefanac iz A1: Ponovni dolazak N1 i Sport Kluba na A1 je još jedan korak u smjeru obogaćivanja sadržaja
N1 Hrvatska ponovno je dostupan svim korisnicima A1 Hrvatska. O tome je u Novom danu kod našeg Tihomira Ladišića govorila Dubravka Štefanac, direktorica Korporativnih komunikacija A1 Hrvatska.
"Ponovni dolazak N1 i Sport Kluba na A1 TV platformu za nas znači još jedan korak u strateškom smjeru koji uvijek ide ka obogaćivanju sadržaja za naše platforme i A1 korisnike. Jako nam je drago da se to dogodilo. Trudimo se pratiti korisničke potrebe i navike, vidimo da im je kvalitetan program i kvalitetan sportski program jako važan. Drago nam da je partnerstvo napravljeno na obostrano zadovoljstvo, ali najviše na zadovoljstvo naših korisnika. Mislimo da smo sa Sport Klubom zaokružili sportsku ponudu. Vjerujemo u priču dugoročno", rekla je Dubravka Štefanac.
Savjet za korisnike
Zašto neki korisnici ne mogu gledati N1 i Sport Klub?
"To je manji broj korisnika, većina korisnika može gledati N1 i Sport Klub od 1. prosinca. Korisnici koji su na staroj ponudi ne mogu gledati dok se ne prebace na novu ponudu. Ja sam isto jedan od tih korisnika koji nije bio svjestan da je na staroj ponudi. Svakih nekoliko godina moramo osvježavati našu ponudu. Tehnologija napreduje, moramo uvoditi nove uređaje koji podržavaju bogatiji sadržaj i sve veće internetske brzine pa dijelu korisnika treba zamjena modema. Savjet je da nazovu korisničku službu i naprave taj prelazak na novu ponudu koji je za sve korisnike potpuno besplatan. Osim što će dobiti streaming servise, dobit će i N1 i Sport Klub do 31. 3. 2026. potpuno besplatno", govori nam.
Više o ponudi pročitajte OVDJE.
Štefanac naglašava da A1 nastavlja strategiju obogaćivanja sadržaja: "Ono što će sigurno ostati i dalje te što ćemo unaprjeđivati je A1 Xplore TV aplikacija gdje korisnici mogu gledati i N1, Sport Klub sadržaje na zahtjev, ne samo na TV uređajima nego i na mobitelima, računalima.
Strategija ide u smjeru streaming servisa. Mislili smo da će cijeli sportski sadržaj u nekom trenutku prijeći na streaming servise. Dolazak Sport Kluba ponovno na A1 je dokaz da neće cijeli sportski sadržaj biti isključivo na streaming servisima. Osim obogaćivanja klasičnog TV sadržaja svakako je tu i suradnja sa streaming servisima. Imamo SkyShowtime, Netflix, HBO Max, a u takva partnerstva ćemo ulaziti i ubuduće. Nadam se da ćemo uskoro moći najaviti neke novitete za korisnike na ugovor. Nužne su daljnje investicije u infrastrukturu, kako mobilnu tako i fiksnu."
