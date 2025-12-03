"To je manji broj korisnika, većina korisnika može gledati N1 i Sport Klub od 1. prosinca. Korisnici koji su na staroj ponudi ne mogu gledati dok se ne prebace na novu ponudu. Ja sam isto jedan od tih korisnika koji nije bio svjestan da je na staroj ponudi. Svakih nekoliko godina moramo osvježavati našu ponudu. Tehnologija napreduje, moramo uvoditi nove uređaje koji podržavaju bogatiji sadržaj i sve veće internetske brzine pa dijelu korisnika treba zamjena modema. Savjet je da nazovu korisničku službu i naprave taj prelazak na novu ponudu koji je za sve korisnike potpuno besplatan. Osim što će dobiti streaming servise, dobit će i N1 i Sport Klub do 31. 3. 2026. potpuno besplatno", govori nam.