Đujić: Antolić Vupora je suspendirana sa svih stranačkih dužnosti

Patrik Macek/PIXSELL

Politički tajnik i saborski zastupnik SDP-a Saša Đujić u utorak je objavio je njihova kolegica Barbara Antolić Vupora suspendirana sa svih stranačkih dužnosti zbog uhićenja te da daju punu podršku institucijama, ali mu je i zanimljiv tajming u kojem je došlo do postupanja DORH-a.

„Prije svega želim reći da SDP u potpunosti osuđuje bilo kakav oblik korupcije, kaznenih djela ili sličnih stvari i dajemo punu podršku svim institucijama da rade svoj posao i da obavljaju ono što moraju obaviti. Prije par sati održana je sjednica predsjedništva SDP-a na kojoj smo kolegicu Barbaru Antolić Vupora suspendirali sa svih funkcija u stranci do okončanja postupka, sukladno našem Statutu”, izvijestio je Đujić novinare u Saboru.

Odvjetnik SDP-ovke: “Nema tu ničega i to će ona dokazati, ali zabrinut sam, ne samo kao odvjetnik, nego kao građanin” SDP-ovka koji istražuje USKOK prima plaću preko 4000 eura, ima kuće, vikendice, vozi Mercedes…

Dodao je da su Antolić Vupori zamrznuta sva stranačka prava i obveze, dok za sada, kaže, ostaje članica stranke.

Dajemo, naglasio je, punu podršku institucijama da odrade sve što trebaju odraditi, no, ono što nas malo čudi je tajming. „Vrlo je interesantan tajming, da se to dešava upravo danas, u trenutku kada se u Saboru izglasava novi ministar kojem za podršku fali samo jedna ruka, danas kada imamo Skupštinu Jadrolinije i smjenjuje se cijela Uprava, i baš danas koji je dan D, to je vrlo interesantno”, kazao je. Nema nikakvog, napomenuo je, omalovažavanja ovog slučaja, niti tvrdnje da je kolegica nevina, kao niti da je kriva, naravno, i da DORH ne bi trebao raditi, ali, dodaje, baš je ovo sve skupa interesantno.

„Ovo se moglo dogoditi i jučer pa smo mogli otkloniti sve sumnje. Moglo se dogoditi i sutra, moglo se dogoditi danas popodne, ali baš na današnji dan kada se dešavaju značajne političke situacije u zemlji da se dogodi ovako nešto, to malo otvara sumnju”, smatra Đujić.

Premda je u Varaždinu uhićeno više osoba, otklonio je mogućnost da je riječ o korupcijskoj hobotnici, kazavši da je slučaj stranačke kolegice izoliran, jer je riječ o slučajevima međusobno nepovezanima, a jedina poveznica po optužbama DORH-a su ljudi koji su radili kriminalne radnje u drugim djelima. Dodao je i da nitko u stranci nije imao nikakvih naznaka ni indicija da bi se ovo moglo dogoditi, niti je tko ovo očekivao.

Đujić je kazao da je riječ o situaciji koja šteti stranci i nije ugodan trenutak jer je Antolić Vupora, osim što je saborska zastupnica, obnašala i neke funkcije na lokalnoj stranačkoj razini, no, ističe, nećemo pristati na narativ da smo svi isti, da su svi lopovi. „Svoje članove ćemo kritizirati i proganjati još gore nego suparničke, ali to su izolirani slučajevi i na sreću, jako ih je malo”, poručio je Đujić.

Nema SDP problema u Rijeci, jučer se dogodio mali povjetarac

Komentirao je i unutarstranačku situaciju u Rijeci u kojoj je SDP-ov gradonačelnik Marko Filipović oduzeo ovlasti svojoj zamjenici Sandri Krpan, koja je SDP-ova kandidatkinja za gradonačelnicu Rijeke na lokalnim izborima u svibnju.

„Nema SDP problema u Rijeci, tamo stvari jako dobro funkcioniraju, uspješno upravljamo gradom već 30 godina, bez velikih nekih potresa. Jučer se dogodio jedan mali povjetarac. Žao nam je da je kolega Filipović emotivno reagirao na izjavu kolegice Krpan, koja po nama u vrhu stranke nije problematična, ni njena izjava, ni način na koji je to rekla. Danas sam razgovarao s Filipovićem, nema nikakve drame, nema sukoba, on je član SDP-a i dalje”, kazao je.

Dodao je i da on nikada ne bi razvlastio svoju zamjenicu i smatra da je Filipović malo pretjerao, ali, kaže, ‘mogu razumjeti da je djelovao emotivno, a ne hladne glave’. No, to ne utječe na SDP, mi imamo svoju kandidatkinju za gradonačelnicu, poručio je.

Vjeruje da će SDP ponovno pobijediti u Rijeci i naglašava da su najbolji rezultati u gradu ostvareni za koje je bila zadužena Krpan. „Filipović ostaje član SDP-a, ne ide ni u kakvu nezavisnu kandidaturu, da i to otklonimo. Za njega ima mjesta u SDP-u i nastavljamo dalje. Nadam se da će sad biti ok i da će se emocije nakon ovoga malo obuzdati”, zaključio je Đujić.

