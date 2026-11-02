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nasilničko ponašanje

Dvojac napao i opljačkao maloljetnika na Trešnjevci, putem aplikacije dijelili snimku

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Hina
|
02. stu. 2026. 11:44
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Unsplash/Ilustracija

Zagrebačka policija prijavila je i pritvorila dvojicu maloljetnika koje sumnjiči da su prošlog prosinca na Trešnjevci opljačkali maloljetnika i potom dijelili snimku pljačke putem aplikacije.

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Kako je izvijestila Policijska uprava zagrebačka (PUZ), dvojica maloljetnika sumnjiče se za razbojništvo, nasilničko ponašanje i povredu privatnosti djeteta.

U policiji kažu da je dvojac fizički napao maloljetnika te su mu otuđili torbicu s raznim predmetima i novcem, dok su pljačku snimali i zatim snimku putem aplikacije podijelili s više osoba.

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja dvojica maloljetnika predana su pritvorskom nadzorniku, dok je posebno izvješće dostavljeno nadležnom državnom odvjetništvu.

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Teme
maloljetnici povreda privatnosti djeteta razbojništvo snimanje i dijeljenje snimke vršnjačko nasilje

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