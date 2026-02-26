Dvojac zatečen kako vadi ježince, pronađeno 3.222 komada

'Jučer, oko 12.30 sati, nakon zaprimljene dojave, policijski službenici su na području Puntamike u Zadru zatekli dvojicu muškaraca koji su protivno propisima obavljali izlov jedinki morskih ježinaca iz mora. Daljnjim policijskim postupanjem pronađeno je sedam plastičnih posuda u kojima se nalazilo ukupno 3.222 komada strogo zaštićenih morskih organizama - ježinaca. Policijski službenici su na mjestu događaja proveli očevid, a potom su sve jedinke morskih ježinaca vraćene u more', priopćila je policija.