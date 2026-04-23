DZNAP: Novinarski rad i dalje se često koristi bez dopuštenja i naknade

U povodu Svjetskoga dana knjige i autorskih prava Društvo za zaštitu novinarskih autorskih prava (DZNAP) upozorava kako se novinarski rad i dalje često koristi bez dopuštenja, bez naknade i bez ikakve odgovornosti, dok istodobno tehnološke kompanije na tom sadržaju ostvaruju goleme profite.
U takvim okolnostima zaštita autorskih prava više nije samo strukovno pitanje, nego pitanje opstanka profesionalnog novinarstva, napominje DZNAP i dodaje kako se zbog toga zalaže da se u novi Zakon o medijima, koji regulira cijelu profesiju, uvrsti obveza potpisivanja autora, kao i obveza isticanja sadržaja generiranog umjetnom inteligencijom.
DZNAP ističe da je u posljednjih godinu dana napravljen važan iskorak u zaštiti i valorizaciji novinarskog rada kroz značajno povećanje prihoda i uvođenje novih naknada.
Ukupni prihodi Društva, napominje, porasli su za 83 posto, a uz postojeće prihode od press clipping agencija uvedene su i naknade za javnu posudbu u knjižnicama, za privatno kopiranje i za korištenje novinarskih djela od strane velikih internetskih platformi.
Time su, naglašava, prvi put stvoreni uvjeti za konkretniju i pravedniju isplatu autorskih naknada novinarima i fotoreporterima, uključujući i dodatne isplate za autore čiji se radovi najviše koriste i distribuiraju.
Ocjenjuje kako je istodobno hrvatska medijska industrija napravila važan korak prema uvođenju reda u digitalnom prostoru. DZNAP je, zajedno s ključnim izdavačkim udrugama, sudjelovao u donošenju Smjernica o prenošenju medijskog sadržaja, koje jasno postavljaju granice između legitimnog korištenja i zloupotrebe novinarskog rada, dodaje.
Smjernice zabranjuju praksu preuzimanja sadržaja bez dodane vrijednosti, nalažu jasno navođenje izvora i autora te štite sadržaje koji su iza pretplate, napominje DZNAP i dodaje kako je njihov cilj zaustaviti praksu koja izravno iscrpljuje redakcije i potkopava ekonomsku održivost medija.
Smatra kako posebno zabrinjava činjenica da se novinarski sadržaj danas masovno koristi za treniranje sustava umjetne inteligencije bez znanja i pristanka autora.
Takva praksa, naglašava, predstavlja ozbiljno kršenje autorskih prava i stvara duboku neravnotežu između onih koji sadržaj stvaraju i onih koji na njemu zarađuju.
DZNAP pozdravlja izvješće Europskog parlamenta o autorskim pravima i generativnoj umjetnoj inteligenciji kao važan signal da se taj problem napokon počinje ozbiljno rješavati. Ključno je da novinari zadrže kontrolu nad svojim radom te da svako korištenje sadržaja bude transparentno i pošteno plaćeno.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
