U siječnju prodano 11,5 posto manje novih vozila nego lani, ovi modeli bili su najprodavaniji

U prvom mjesecu ove godine najviše novih putničkih vozila prodala je Škoda, njih 515, pa taj proizvođač drži oko 13 posto ukupnog hrvatskog tržišta. Drugi je Volkswagen koji je prodao tek jedno vozilo manje, treća je Toyota s prodajom od 306 automobila i udjelom u ukupnoj prodaji od 7,7 posto.