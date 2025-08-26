"a sad se čudimo"
Ljubo Jurčić: Uništili smo hrvatski turizam!
N1 Hrvatska
|
26. kol. 2025. 11:41
| Novi dan
|
0komentara
Ekonomski analitičar Ljubo Jurčić bio je gost Nine Kljenak u Novom danu, s kojom je razgovarao o inflaciji u Hrvatskoj, plaćama radnika, turističkoj sezoni, ali i ostalim ekonomskim temama.
Oglas
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 43 min.
SK
|
prije 10 min.
SK
|
prije 2h
Najnovije
Oglas
Oglas