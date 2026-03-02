Oglas

osudili udare

Europska zemlja zabranila korištenje svojih vojnih baza za napade na Iran

N1 Info
02. ožu. 2026. 15:04
José Manuel Albares
SIMON WOHLFAHRT / AFP

Ministar vanjskih poslova José Manuel Albares rekao je da Španjolska neće dopustiti korištenje svojih vojnih baza za napade na Iran, koje su osudili.

Petnaest američkih zrakoplova napustilo je vojne baze Rota i Morón na jugu Španjolske otkako su SAD i Izrael tijekom vikenda pokrenuli napade na Iran, pokazuju karte stranice za praćenje letova FlightRadar24, kako prenosi Reuters.

„Španjolske baze ne koriste se za ovu operaciju i neće se koristiti ni za što što nije obuhvaćeno sporazumom sa Sjedinjenim Državama ili što nije u skladu s Poveljom Ujedinjenih naroda“, rekao je Albares za španjolsku televiziju Telecinco, prenosi Guardian.

Sánchez upozorava na ‘spiralu nasilja’ na Bliskom istoku

Ranije, španjolski premijer Pedro Sánchez upozorio je na „spiralu nasilja“ na Bliskom istoku.

U objavi na mreži X napisao je: „U posljednjih nekoliko sati Iran je napao Saudijsku Arabiju, Bahrein, Katar, Cipar, Ujedinjene Arapske Emirate, Irak, Izrael, Jordan, Kuvajt i Oman. Snažno osuđujemo sve nezakonite i neselektivne napade na zemlje Vijeća za suradnju u Zaljevu i druge države u regiji. Također osuđujemo raketni napad Hezbollaha i izraelski napad na Libanon.

Nasilje vodi samo do novog nasilja. Bombe pogađaju vojne ciljeve, ali i ulice, zračne luke, škole i domove nevinih civila.

Ova spirala nasilja mora se odmah zaustaviti i mora se vratiti okviru diplomacije i dijaloga.“

Razvoj događaja iz minute u minutu pratite OVDJE.

Teme
bliski istok iran pedro sanchez španjolska

