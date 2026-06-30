ministar obrane
Eskalirao sukob zbog mimohoda u Parizu. Anušić: "Kundid ima samo jedan izlaz iz ove situacije"
Nakon najnovijeg sukoba na relaciji Banski dvori - Pantovčak, jer se predsjednik države Zoran Milanović protivi slanju 20-ak vojskika na mimohod u Pariz, odlasio se ministar obrane Ivan Anušić.
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Rekao je da je danas potpisao odluku o odlasku pripadnika Oružanih snaga na mimohod u Parizu. Odluka je upućena načelniku Glavnog stožera Tihomiru Kundidu.
"Zakon jasno definira tko donosi odluku o tome. Očekujem da načelnik Glavnog stožera uputi pripadnike Oružanih snaga tamo jer tako nalaže Zakon. Sve drugo je nepoštivanje Zakona.", rekao je Anušić.
Ne zna ništa o prijetnjama Kundidu, o čemu je danas govorio predsjednik države Zoran Milanović.
"Nisam nikome prijetio i koliko znam nitko mu nije prijetio. Ne znam kako bi se uopće moglo prijetiti načelniku Glavnog stožera.", rekao je.
Upitan što će se dogoditi ako Kundid odluči da vojska ne ide u Pariz, Anušić kaže da će time nepoštivati Zakon.
Ako pak predsjednik kaže da ne šalje vojsku?
"Onda će predsjednik države kršiti zakon".
"Ima samo jedan izlaz iz ove situacije - poštivati Zakon RH, rekao je Anušić.
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