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sa sjednice vlade

Plenković: Sve članice EU-a pozvane na mimohod u Pariz prihvatile su poziv. Očekujem da Kundid provede odluku u djelo!

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Vijesti
|
30. lip. 2026. 10:52
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Premijer Andrej Plenković uvodno se obratio ministrima na redovitoj sjednici Vlade u Zagrebu.

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Podsjetio je da je Vlada donijela odluku o novim cijenama goriva, koje će vrijediti idućih 14 dana, a pohvalio se i da je broj nezaposlenih pao ispod 60.000 tisuća: "Možemo iskazati zadovoljstvo ovakvim rezultatima na tržištu rada."

Osvrnuo se i na poziv Francuske da predstavnici HV-a sudjeluju u mimohodu u Parizu, čemu se predsjednik Milanović protivi.

"Riječ je o skupini o 20-ak vojnika. Danas smo dobili potvrdu da su sve pozvane članice EU-a prihvatile poziv. 20-ak ljudi, simbolična prisutnost na mimohodu. Ministar obrane donio je odluku o njihovom sudjelovanju na mimohodu, on je sukladno zakonu nadležan za ovaj slučaj jer nije riječ o vojnoj operaciji niti misiji već o ceremoniji. Odluku bi trebao provesti Glavni stožer odnosno Tihomir Kundid. Odluka ne zahtijeva suglasnost predsjednika Republike. Očekujem da načelnik Glavnog stožera poštuje zakon i provede odluku ministra u djelo. U suprotvnom, on više ne bi imao povjerenje niti mene niti Vlade, no nadajmo se da do toga neće doći!, rekao je Plenković.

Teme
andrej plenković sjednica vlade

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