sa sjednice vlade
Plenković: Sve članice EU-a pozvane na mimohod u Pariz prihvatile su poziv. Očekujem da Kundid provede odluku u djelo!
Premijer Andrej Plenković uvodno se obratio ministrima na redovitoj sjednici Vlade u Zagrebu.
Oglas
Podsjetio je da je Vlada donijela odluku o novim cijenama goriva, koje će vrijediti idućih 14 dana, a pohvalio se i da je broj nezaposlenih pao ispod 60.000 tisuća: "Možemo iskazati zadovoljstvo ovakvim rezultatima na tržištu rada."
Osvrnuo se i na poziv Francuske da predstavnici HV-a sudjeluju u mimohodu u Parizu, čemu se predsjednik Milanović protivi.
"Riječ je o skupini o 20-ak vojnika. Danas smo dobili potvrdu da su sve pozvane članice EU-a prihvatile poziv. 20-ak ljudi, simbolična prisutnost na mimohodu. Ministar obrane donio je odluku o njihovom sudjelovanju na mimohodu, on je sukladno zakonu nadležan za ovaj slučaj jer nije riječ o vojnoj operaciji niti misiji već o ceremoniji. Odluku bi trebao provesti Glavni stožer odnosno Tihomir Kundid. Odluka ne zahtijeva suglasnost predsjednika Republike. Očekujem da načelnik Glavnog stožera poštuje zakon i provede odluku ministra u djelo. U suprotvnom, on više ne bi imao povjerenje niti mene niti Vlade, no nadajmo se da do toga neće doći!, rekao je Plenković.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas