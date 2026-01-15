Europska komisija odobrila plan Hrvatske za ulaganje u vojsku

"Komisija je odobrila prvih osam nacionalnih planova i sada je na Vijeću da to hitno potvrdi kako bi se omogućila što brža isplata", rekla je von der Leyen na konferenciji za novinare u Limasolu, na Cipru, gdje je Komisija u četvrtak održala sastanak s ciparskom vladom koja predsjedava Vijećem EU-a u ovom polugodištu.