"Razgovara se i o puno većim, ozbiljnijim projektima zajedno s češkim proizvođačkim tvrtkama te s njemačkom i češkom metalnom industrijom, koji u ovom trenutku imaju strašno puno posla, nažalost, takvo je vrijeme, i onda gledamo da dio svih tih poslova i ugovora, kada radimo s njima, dobiju i naše tvrtke", pojasnio je.