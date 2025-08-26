U jednoj od najmirnijih zemalja Europe izbili su nemiri zbog smrti tinejdžera koji je poginuo u policijskoj potjeri.
Veliki neredi izbili su u švicarskom gradu Lausanne, gdje je u nedjelju tijekom policijske potjere poginuo 17-godišnjak.
Kako je objavila policija, bježao je na ukradenom skuteru pred policijskim automobilom oko 4 sata ujutro. Oni su jurili za njim s upaljenim plavim svjetlima na udaljenosti većoj od sto metara, no tinejdžer je u jednom trenutku izgubio kontrolu nad motorom dok je prelazio preko ležećih policajaca i udario u zid garaže, prenosi Dnevnik.hr.
Unatoč pokušajima reanimacije, preminuo je na mjestu. Švicarski mediji izvijestili su da je dječak, čije ime vlasti još nisu službeno objavile, migrantskog podrijetla, što je samo pogoršalo ionako krhke odnose između vlasti i imigrantskih zajednica.
Tenzije između vlasti i migranata
Do večeri se više od sto maskiranih tinejdžera okupilo u okrugu Prélaz, bacali su vatromet na policiju, prevrtali i palili kante za smeće, a oštećen je i autobus.
Policija je upotrijebila suzavac i gumene metke kako bi rastjerala gomilu, dok su vatrogasci gasili požare.
Lokalni vijećnik desničarske, antiimigracijske Švicarske narodne stranke (SVP) Thibault Schaller bio je na mjestu događaja, gdje je i napadnut.
U objavi na X-u rekao je da ga je okružilo 10 do 15 osoba, koje su ga udarale sa svih strana.
🇨🇭🔥A White man was chased by approximately 50 migrant youths in Switzerland and brutally attacked.— Remix News & Views (@RMXnews) August 25, 2025
They scream, "He's fascist!"
Somehow, he managed to escape, which may have saved his life.
He was chased after riots broke out in the city of Lausanne. There, a 17-year-old… pic.twitter.com/WWethjGRgl
"Nisam znao što se događa, pa sam krenuo na mjesto prosvjeda. Neki su me antifašisti očito prepoznali, trojica su me okružila, pritisnula uza zid i naredila mi da odem. Kad sam odbio i pitao što se događa, počelo je naguravanje, a onda odjednom deset, petnaest ljudi trči prema meni. Bježim, primam udarce, blokiraju mi put, padam, branim se pa podižem dok mi jedna ili dvije osobe govore da odem. Ustanem, trčim, ponovno me udaraju, a onda trčim i uspijevam pobjeći."
Schaller poručuje da je dobro, dodaje da moraju vratiti grad
Njegova stranka, SVP, glasno se protivi onome što tvrdi da je nekontrolirana imigracija i zalaže se za ograničenja broja stanovnika.
Za mnoge stanovnike Lausanne smrt 17-godišnjaka nije samo izolirana tragedija, već dio šireg obrasca diskriminacije, a nemiri odražavaju rastuću frustraciju.
Prosvjedi su nastavljeni i u ponedjeljak.
