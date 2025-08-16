"Suzavac, pirotehnička sredstva - ovo bi uskoro mogla postati svakodnevica"

Čini se da pravi problemi tek predstoje jer, ako je vjerovati ministru unutarnjih poslova Srbije Ivici Dačiću, u četvrtak je, nakon niza prosvjeda širom zemlje, uhićeno čak 37 osoba, a ozlijeđena su najmanje 42 policajca. Među tih 37 uhićenih, posebno je istaknuo jednog hrvatskog državljanina od 23 godine, koji je navodno prethodne noći došao iz Hrvatske u Srbiju, što mu je bilo dovoljan dokaz da su prosvjedi povezani sa “stranim faktorom” — što, valjda, daje za pravo i onima koji stoje uz vlast da demonstrantima viču da su ustaše, dodaje se.