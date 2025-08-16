Prosvjedi u srbiji
"Suzavac, pirotehnička sredstva - ovo bi uskoro mogla postati svakodnevica"
Suzuavac, pirotehnička sredstva, osuđeni ubojice u prvim redovima zaštite SNS-a, Andrej Vučić, pripadnici Vojske Srbije, uniformirana i neuniformirana razna lica u službi vlasti, pucanj u zrak kao znak upozorenja… Ovo bi uskoro mogla postati svakodnevica, sve dok prva glava ne nastrada, piše Portal Novosti o prosvjedima i reakciji državnog aparata u Srbiji.
Otkako su počele blokade fakulteta i prosvjedi po gradovima širom Srbije, reakcije predstavnika vlasti često su samo dodatno raspirivale postojeći plamen pobune, koji su znali primiriti tek puštanjem iz pritvora uhićenih nakon brojnih prosvjeda. Neki su bili uhićeni tijekom prosvjeda, a neki prije njih, pod optužbom da su pripremali državni udar, da bi nakon višednevnih prosvjeda bivali puštani u kućni pritvor, o čemu smo u više navrata već pisali, kažu iz Novosti.
Čini se da pravi problemi tek predstoje jer, ako je vjerovati ministru unutarnjih poslova Srbije Ivici Dačiću, u četvrtak je, nakon niza prosvjeda širom zemlje, uhićeno čak 37 osoba, a ozlijeđena su najmanje 42 policajca. Među tih 37 uhićenih, posebno je istaknuo jednog hrvatskog državljanina od 23 godine, koji je navodno prethodne noći došao iz Hrvatske u Srbiju, što mu je bilo dovoljan dokaz da su prosvjedi povezani sa “stranim faktorom” — što, valjda, daje za pravo i onima koji stoje uz vlast da demonstrantima viču da su ustaše, dodaje se.
To nije ništa novo jer, otkako su započele blokade, vlast koristi narativ koji je održava više od 30 godina. Ono što je novo jest da su ovoga puta morali upregnuti i “tešku konjicu”, poput Andreja Vučića, brata predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je rukovodio “momcima” iz “ćacilenda” — instalacije koja je navodno trebala pokazati da studenti, usred blokada fakulteta, podržavaju predsjednika i žele samo učiti, ali je zapravo bila neka vrsta zaštitnog zida do predsjedničkih vrata, piše hrvatski portal srpske manjine.
Danas, kad su se ti “studenti koji žele učiti” povukli, “ćacilend” pokazuje svoju pravu svrhu — zaštitu predsjednika, koji je poprilično ljut što to ne čine oni koje je sam postavio u vrh stranke i vlasti, a koji se sada odmaraju na okolnim morima. To uključuje i aktualnog gradonačelnika Novog Sada Žarka Mićina, koji je ipak najavio da se vraća s grčkog Tasosa kako bi bio uz svoje “suborce”.
Uništene prostorije SNS-a
U međuvremenu, baš u Novom Sadu demolirane su prostorije Srpske napredne stranke (SNS), noć nakon što su istu branili pripadnici “Kobri”, odreda vojne policije specijalne namjene. Na mrežnim stranicama Vojske Srbije stoje i zadaci “Kobri”:
– Sigurnosna zaštita određenih osoba i objekata,
– Sigurnosna zaštita stranih vojnih delegacija prilikom posjeta Ministarstvu obrane i Glavnom stožeru Vojske Srbije,
– Protuteroristička zaštita određenih osoba i objekata,
– Protudiverzijska zaštita određenih osoba i objekata.
Ovoga puta bili su ispred prostorija SNS-a kako bi štitili bivšeg premijera Srbije i aktualnog predsjednika SNS-a Miloša Vučevića, koji kao bivši premijer ima pravo na tu vrstu zaštite šest mjeseci nakon prestanka obavljanja funkcije, dodaje se u tekstu.
To nije sporno. Ono što je izazvalo posebnu pozornost jest pucanj — prvi put otkako traju prosvjedi i blokade — kada je netko iz redova različitih državnih uniformiranih i neuniformiranih jedinica bio prisiljen to učiniti.
Iz pištolja je u zrak pucao zastavnik Vojske Srbije Vladimir Brkušanin, pokušavajući obraniti sebe i kolege od bijesa ljudi koji su se okupili ispred prostorija SNS-a, reagirajući na prethodna brutalna postupanja, viđena kako u Novom Sadu (nakon oslikavanja novosadskog naselja Liman bojama srpske zastave), tako i u Bačkom Petrovcu (nakon napada na organizatore izložbe o prosvjedima), ali i u Vrbasu i Bačkoj Palanci, gdje su ljudi također izašli pred prostorije SNS-a kako bi izrazili nezadovoljstvo napadima na demonstrante.
Sve je to dovelo do lančane reakcije u Beogradu, Novom Sadu, Šapcu, Nišu, Kragujevcu, Kraljevu, Lazarevcu, Gornjem Milanovcu, Valjevu… te do onih privođenja i ozljeda o kojima je govorio Ivica Dačić.
Suzuavac, pirotehnička sredstva, osuđeni ubojice u prvim redovima zaštite SNS-a, Andrej Vučić, pripadnici Vojske Srbije, uniformirana i neuniformirana razna lica u službi vlasti, pucanj u zrak kao znak upozorenja… Ovo bi uskoro mogla postati svakodnevica, sve dok prva glava ne nastrada.
A tada — znaju to stanovnici Vukovara, Sarajeva, Srebrenice — nebo je granica, ali to je i kraj. Sve zato što se ne raspisuju izvanredni parlamentarni izbori. Možda se ne raspisuju jer bi i oni značili kraj — bilo izbornim putem ili na ulici — jer teško da će se ijedna strana koja izgubi pomiriti s time, pišu Novosti.
Prvi, jer bi im kraj značio prekid silnih unosnih poslova poput onoga s EXPO-om, nacionalnim stadionom, ali i potencijalnu odmazdu od strane bijesnih građana, pa i zatvor. Drugi, jer im je jasno da su mogućnosti manipulacije biračima i glasovima na strani SNS-a, koji je taj sustav godinama usavršavao.
Sve ostalo samo je kupovina vremena, jer šavovi su odavno počeli pucati — kako su i nazvali prosvjed u Beogradu u noći kad je uhićen onaj jedan hrvatski državljanin, što je, znamo već, dokaz da je u rušenje vlasti i države, odnosno u “obojenu revoluciju”, umiješan strani faktor. A gdje će biti boljeg stranog faktora od onoga u susjedstvu, kojima najviše smeta jaka Srbija, posebno u trenutku kad nekoliko desetaka tisuća građana iste ostvaruje svoje prihode upravo u toj Hrvatskoj, a još barem nekoliko desetaka tisuća u njoj ljetuje.
Pitanje je samo — u što će se vratiti, zaključuje se.
