Fina objavila podatke o broju stečajeva za 2025.

Ako sud utvrdi da je vrijednost imovine potrošača koja bi se mogla unovčiti kao stečajna masa jednaka ili manja od 1.327,23 eura, donosi rješenje o otvaranju i zaključenju jednostavnog postupka stečaja potrošača, kojim oslobađa potrošača od preostalih obveza u odnosu na osnove za plaćanje i vjerovnike za koje je proveden jednostavni postupak stečaja potrošača, a ako ima veću imovinu od tog iznosa, sud imenuje povjerenika koji je dužan u roku 12 mjeseci od otvaranja postupka unovčiti pokretnine, tražbine, dionice, poslovne udjele, vrijednosne papire i druga imovinska i materijalna prava potrošača.