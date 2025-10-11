Fond za zaštitu okoliša nakon prosvjeda Siščana: Troska nije opasan materijal

"Sve analize koje su rađene i prije i tijekom postupka javne nabave ali i nakon obrade otpadne troske po ukidanju statusa otpada pokazale su da se radi o neopasnom materijalu, koji nema ni jedno od 15 svojstava koja materijal čine opasnim", rekao je Budiša, reagirajući na prosvjed Siščana protiv dovoza i obrade troske u tom gradu.